Cinq équipes étaient inscrites en messieurs 1 et les deux paires finalistes venaient du Bjorn’s: Adrien Gilot et Alexandre Tourmous ont battu leurs amis Néo Ip et Valentin Ventura en deux manches. Les quatre joueurs faisaient partie de la même équipe interclubs qui a évolué cette année en 3e division nationale.

Plus disputée fut la finale des messieurs 2 avec de chaque côté du filet un frère Trentin: Lucas et Martin Mayence (Bois du Prince) ont gagné au super tie break contre Nicolas et Andrea Orlandino. La finale des messieurs 3 s’est aussi jouée au tie break final et là également c’est une victoire pour des Farciennois: Samy Tourmous et Marvin Tack. De même il y avait encore des joueurs locaux en finale des messieurs 4 (Christopher Alhan et Simon Nizet) et messieurs 5 (Loïc Laffon et Aymeric Verbaert) mais ils l’ont perdue.

Chez les dames, Maria malorgio a joué trois finales: elle a gagné celle des dames 4 avec comme partenaire la Gembloutoise Alisson Bierlaire mais a perdu les deux autres contres des paires 100% farciennoises, Louise Teirlijnck et Louise Alestra (dames 6), Louna Alestra et Patricia Patinet (dames 7).

En mixte, Stéphane Bertinchamps a gagné en mixte 4 avec Alisson Bierlaire (qui aura joué quatre finales: deux victoires, deux défaites) et Patricia Patinet a gagné un deuxième tableau, en mixte 7 (avec le Bauletois Valentin Prévot).

Les résultats

DOUBLE MESSIEURS 1 – Demi-finales: Gilot/Tourmous b. Trentin/Tourmous 6/3 6/1, Ventura/Ip b. Renard/Renard 6/2 6/3. Finale: Gilot/Tourmous b. Ventura/Ip 6/4 6/4.

DOUBLE MESSIEURS 2 – Demi-finales: Trentin/Orlandino b. Hettman/Tourmous 6/4 7/6, Mayence/Trentin bye. Finale: Mayence/Trentin b. Trentin/Orlandino 3/6 6/2 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 3 – Demi-finales: Gilot/Siciliano b. Trentin/Bugli 6/3 3/6 7/6, Tourmous/Tack b. Decalf/Mercy 6/4 7/5. Finale: Tourmous/Tack b. Gilot/Siciliano 6/7 6/3 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 4 – Demi-finales: Fragapane/Jadin b. Iassogna/Salengros nc, Alhan/Nizet b. Dequennes/Jadin 6/2 6/2. Finale: Fragapane/Jadin b. Alhan/Nizet 7/6 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 5 – Demi-finales: Laffon/Verbaert b. Kindt/Hrunanski 6/2 6/3, Zouridakis/Ritucci b. Dequennes/Mary 6/4 6/2. Finale: Zouridakis/Ritucci b. Laffon/Verbaert 6/4 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 6 – Demi-finales: Bultot/Debrulle b. Alestra/Bertinchamps 64 6/4, Mineo/Milaire b. Heusburg/Luszach 6/2 6/2. Finale: Mineo/Milaire b. Bultot/Debrulle 6/4 4/6 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 7 – Demi-finales: Verbaert/Nulens b. Heusburg/Dursun 7/6 4/6 7/6, Dachelet/Lanoy b. Alestra/Alestra 6/0 6/1. Finale: Dachelet/Lanoy b. Verbaert/Nulens 6/3 6/4.

DOUBLE DAMES 4 – Demi-finales: Bierlaire/Malorgio b. Alestra/Royaux 6/4 4/6 7/6, Batta/Henri b. Druez/Fastrez 6/4 4/6 7/6. Finale: Bierlaire/Malorgio b. Batta/Henri 6/4 4/6 7/6.

DOUBLE DAMES 6 – Demi-finales: Malorgio/Kazilieris b. Roccadoro/Becq wo, Teirlijnck/Alestra bye. Finale: Teirlijnck/Alestra b. Malorgio/Kazilieris 6/2 6/7 7/6.

DOUBLE DAMES 7 – Demi-finales: Alestra/Patinet b. Quenon/Catano 6/4 7/6, Malorgio/Bonutto b. Leger/Verbaert 6/4 6/4. Finale: Alestra/Patinet b. Malorgio/Bonutto 6/2 6/2.

DOUBLE MIXTE 2 – Demi-finales: Iassogna/Bierlaire b. Schiettecatte/Nizet 60 6/3, Lewuillon/Brusselmans b. Albert/Toisoul 6/3 6/3. Finale: Lewuillon/Brusselmans b. Iassogna/Bierlaire 6/1 6/1.

DOUBLE MIXTE 3 – Demi-finales: Petitjean/Delprat b. Tourmous/Kazilieris 6/3 7/5, Bierlaire/Bertrand b. Nizet/Fastrez 4/6 6/1 7/6. Finale: Petitjean/Delprat b. Bierlaire/Bertrand 6/3 3/6 7/6.

DOUBLE MIXTE 4 – Demi-finales: Manco/Schiettecatte b. Soupart/Albert 6/4 7/6, Bierlaire/Bertinchamps b. Querriau/Lardinois 6/2 6/3. Finale: Bierlaire/Bertinchamps b. Manco/Schiettecatte 6/0 7/6.

DOUBLE MIXTE 5 – Demi-finales: Siciliano/Degeyter b. Druez/Zeman 7/6 3/6 7/6, Vanhée/Iassogna b. Bugli/Lazzerini 6/2 6/3. Finale: Vanhée/Iassogna b. Siciliano/Degeyter 3/6 6/4 7/6.

DOUBLE MIXTE 6 – Demi-finales: Hautenne/Ritucci b. Sonet/Alestra 6/3 5/7 7/6, Gilsoul/Boulafentis b. Aiesi/Lampros 6/3 6/2. Finale: Hautenne/Ritucci b. Gilsoul/Boulafentis 6/4 3/6 7/6.

DOUBLE MIXTE 7 – Demi-finales: Potier/Poulain b. Verbaert/Verbaert 6/4 6/1, Prévot/Patinet bye. Finale: Prévot/Patinet b. Potier/Poulain 6/1 6/4.