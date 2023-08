Comme tous les autres événements en plein air la 18e édition du Trail’Heure a considérablement souffert des conditions météorologiques exécrables puisqu’il n’y a eu que 178 participants. Mais l’annulation n’a jamais été une option. "Cela n’aurait eu aucun sens, la météo n’était pas si catastrophique, lançait Cécile Troupin, la présidente du JC Ham-sur-Heure. Toutefois j’avoue que je craignais le pire niveau participation car les pré-inscriptions n’ont jamais décollé. Finalement nous avons limité la casse."

Nicola Bucci, grand spécialiste de la discipline, avait fait le très court déplacement depuis son domicile de Nalinnes jusqu’au château communal. Et sans surprise il s’est imposé sur le 19 km (550m D + ). "C’est toujours agréable de disputer une compétition dans sa région. J’ai déjà fait plusieurs fois ce Trail’Heure mais comme le parcours a changé il n’y avait pas de lassitude de mon côté !"

Longtemps blessé, Nicola est revenu au top. "Le trail du Hérou du 9 septembre sera mon prochain objectif. Et je compte faire mon deuxième marathon à Eindhoven le 30 octobre. Je m’y rendrai avec le seul objectif d’améliorer mon chrono de 2h50."

Nicola n’était pas venu seul: sa compagne Valentine Mathy s’est elle aussi imposée sur la même distance chez les féminines. "En semaine on court ensemble mais ici c’est chacun sa course !, expliqua-t-elle. C’est toujours sympa lorsque nous pouvons faire les mêmes épreuves. A la base je ne suis pas une traileuse, je suis davantage performante sur piste et route. Ce dimanche c’était donc une sortie cool. D’autant plus que j’avais encore dans les jambes le championnat de Belgique du 10 km sur route de la veille à Lokeren: j’y ai amélioré mon record personnel pour le porter à 36'37."

La Namuroise, devenue Nalinnoise d’adoption, n’envisage pas encore d’accompagner Nicola dans ses Ultras. "Le plus que j’ai fait jusqu’à présent c’est 35 km. Le trail est simplement pour moi un bon complément à la route."

Victoire paradoxale pour Sébastien Mahia

Sébastien Mahia s’est imposé sur le 36 km (1000m D + ) à sa grande surprise. "Mon entraîneur Roger Igo m’avait proposé de faire une sortie longue nature en vue du marathon de New York que je ferai dans 3 mois. Cette victoire, la 411e depuis que j’ai commencé à courir, est un paradoxe car depuis un an j’ai banni les trails de mes compétitions ! Depuis ma 400e victoire à Heppignies en août 2022, je ne suis plus à la chasse aux victoires mais aux chronos. Je fais beaucoup d’entraînements pour passer sous les 16 minutes sur 5 km et sous les 33 sur 10 km."

Pour la première fois, les organisateurs avaient rajouté une distance de 13 km (385m D + ). "C’était une demande spécifique de plusieurs membres de notre club mais aussi de quelques autres traileurs, reprenait Cécile. Et plutôt que de relancer un 56 km qui ne drainait pas énormément de monde, autant faire une distance accessible au plus grand nombre." C’est le Morlanwélzien Davy Wattier qui a inscrit son nom au palmarès.

LES PODIUMS

13 km

HOMMES: 1. Davy Wattier 1h00’50, 2. Fabien Meresse 1h01’56, 3. Thomas Février 1h03’27.

FEMMES: 1. Hilda Poelaert 1h16’17, 2. Jade Deboodt 1h33’15, 3. Valérie Couez 1h35’41.

19 km

HOMMES: 1. Nicola Bucci 1h20’20, 2. Fabrice Pasque 1h26’41, 3. Louis Tonolli 1h28’44.

FEMMES : 1. Valentine Mathy 1h44’06, 2. Julie Preillon 2h09’25, 3. Chanaes Akjiratikarl 2h13’44.

36 km

HOMMES: 1. Sébastien Mahia 2h56’16, 2. Ronny Jonckheere 2h56’24, 3. Thibaud Grégoire 3h02’06.

FEMMES : 1. Alexandrine Renard 3h40’57, 2. Aagje Evers 4h12’21, 3. Aline Coulon 4h13’48