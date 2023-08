Pas de deuxième titre pour les Gerpinnois dans ces interclubs de tennis 2023

Menés 1-3, les Gerpinnois ne devaient pas tergiverser: il fallait gagner les deux doubles. Ils en ont pris un (Guido Di Domenico et Laurent Milioni) et ont malheureusement perdu l’autre (Sébastien Durant et Laurent Milioni). Pas de deuxième titre donc pour le TC Gerpinnes qui avait vu plus tôt dans la saison ses messieurs 55-3 être sacrés.

Cette année les clubs ayant remporté au moins un titre sont le Bois du Prince, le TC Fontainois, le Kalypso, le Viking Chimay, l’Astrid, le RTC de Thuin, le TC Jamioulx, le Domaine, le Montagnard, Gerpinnes et le RCIT Loverval. Les équipes championnes débuteront le tour inter-régions le week-end de ce mois ou le premier de septembre. Ils sont disponibles sur le site www.aftnet.be