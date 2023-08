L'Olympic doit transférer pour grogner

L'Olympic enchaîne les matches amicaux à un bon rythme, afin d'être prêt pour la Coupe de Belgique et le premier match de championnat, le 30 août à La Neuville. Ce sera déjà un gros morceau, face à Lokeren! Suivront des déplacements à OHL U23 et à Knokke. Un calendrier déjà compliqué pour les Dogues qui ont perdu leurs meilleures forces. La série compte des adversaires coriaces avec les jeunes Anversois dont l'équipe fanion est championne chez les pros. Les U23 de Gand, la RAAL avec leur nouveau directeur sportif Nicolas Frutos, Lokeren et le voisin Carolo du Sporting auront leur mot à dire dans la course au titre. Les candidats sérieux sont donc pléthore et il faudra se méfier des cylindrées dites moyennes comme Thes Sport, Virton ou encore Visé et l'UR Namur, pour ne citer que celles-là. La Nationale 1 c'est du haut niveau avec un jeu physique très dur, des équipes au point tactiquement. Pour aboyer efficacement dans la série, les Dogues comptent sur leur figure connue, le président-joueur Dahmane qui sera à l'aube de sa quatrième saison. L'homme à tout faire de l'Olympic, entre le terrain, les bureaux et la cellule scouting reste avec toutes ses casquettes l'homme fort du club. Avec neuf réalisations la saison passée, le président devra toutefois travailler encore du côté des transferts entrants, si le club veut grimper d'un échelon.