Arbitre: M. Massaki

Cartes jaunes: Loucheur, Di Pietro, Nave, Kabeya

Le but: Kimbaloula (0-1, 2e)

Gilly: Bettega, Toutou (90e Fiorito), Tandoum, Fall, Taburiaux (80e De Pacale), Taflan (80e Seyhan), Dahmani, Kabeya, Nave (57e Kahlia), De Smet, Di Pietro (57e Malla)

Belœil: Zimine, Chïbi, G. Flamant, Tingiya, Flammia, Mukala, Sera, El Ouahab, J. Flamant (56e Azabe), Kimbaloula, Loucheur

Gilly poursuivait son aventure en coupe de Belgique lors de ce second tour à domicile, face à Belœil, promu de P1 en D3 Nationale. La différence de niveau ne s’est guère fait ressentir sur le terrain. Si les hommes de Johan Buyle faisaient preuve de naïveté en début de partie, avec un premier but rapidement encaissé des œuvres de Kimbaloula, les Gayolles resserrèrent ensuite le jeu avec de meilleurs coulissements. Les Gilliciens touchèrent même le poteau ratant ainsi de peu l’égalisation. Sur un terrain synthétique en parfait état malgré la pluie battante, le jeu était rapide et le match équilibré à défaut d’être spectaculaire.

Gilly plus agressif

En seconde période, Gilly sortait les griffes et faisait le siège devant le but de Zimine. Les fautes se multipliaient tant les duels devenaient musclés. Les changements opérés par le T1 local apportaient de la vitesse et plus de robustesse dans le jeu mais sans réelles occasions dangereuses. Le coach analysait après coup: "Nous savions qu’ils joueraient en 3-5-2 et on foire en début de match, en encaissant rapidement. J’ai demandé à la mi-temps davantage de coulissements avec les arrières latéraux, de la vitesse sur les flancs et de rentrer plus dans le jeu. Notre équipe est jeune, avec une moyenne d’âge de 23 ans. On reste calme et patient, le championnat est le plus important, pour être prêt au démarrage le 20 août."