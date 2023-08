Tennis: un Ladies open d'envergure du 20 au 27 aout à Wanfercée-Baulet

C’est un événement incontournable pour les joueuses de tennis de Belgique et du monde entier: le Ladies Baulet Open, organisé par le Racing Club Baulet, à Fleurus, revient du 20 au 27 août pour une 13e édition. Seul tournoi international féminin organisé en Wallonie, il compte dans le calendrier du tennis belge. Cette année encore, "le tournoi débute le dimanche, avec les qualifications, qui durent deux jours. Le mardi, on a le premier tour. Donc on est en seizièmes de finale. Et c’est aussi le début du tournoi de double. Le mercredi, on continue avec les seizièmes, et on commence le deuxième tour, donc les huitièmes. On poursuit toujours les doubles aussi. Le jeudi se poursuit les huitièmes de finale. Le vendredi, nous avons les quarts de finale simple, le samedi, les demi-finales simples et la finale du double. Et la finale du simple a lieu le dimanche. Les horaires précis ne seront communiqués que lors de la clôture des inscriptions", expose Philippe Brichard, directeur de la communication du tournoi.