Les Carolos batailleront pour se qualifier

Un hommage à Valeri Andreev

Valeri Andreev était le directeur sportif et une figure de proue du club moncellois, décédé ce jeudi à l’âge de seulement 50 ans. Il était coach et plus que cela, l’ami et proche des joueurs dans le vestiaire, toujours un bon mot et une attention envers ses confrères et journalistes. Le coach Michel Dufour masquait d’ailleurs difficilement son émotion: "Je n’ai pas la tête à parler du match, encore moins tactique. Je suis encore en état de choc. À la question de savoir si nous allons jouer ce match de coupe en sa mémoire, je vous réponds c’est toute une saison que nous allons jouer pour lui. Tout le monde ne le connaissait pas je parle des nouveaux joueurs mais les anciens honoreront sa mémoire et puiseront l’énergie en se remémorant l’homme. Ce qu’il a apporté au club est exceptionnel et j’espère que mon groupe trouvera la motivation ce dimanche pour aller chercher la qualification."

Montignies continue sa route

Après sa qualification contre Mons en coupe du Belgique, le coach De Santis se méfie du déplacement à Arquet, qui est monté de P1 en D3 nationale: "Je suis content de mon noyau qui se construit de belle manière. Nous travaillons bien et je suis satisfait du sérieux et de l’application affichée par mes joueurs. Notre bagage physique et tactique grimpe en qualité cela s’est vu notamment contre La Louvière avec une super mi-temps et ensuite contre Mons face à qui nous livrons une très bonne prestation d’ensemble. Je me méfie néanmoins de notre adversaire promu en D3 Nationale qui sera très fort à domicile. J’espère vous entendre prochainement ce sera bon signe synonyme de la qualification en poche."

Gilly en danger face à Belœil.

Les Gayolles affronteront au vélodrome de Gilly l’ex-épouvantail de P1 promu en D3 Nationale. Belœil sera un adversaire coriace: "Nous avons une nouvelle équipe avec des jeunes, la moyenne d’âge est 22 ans. Ils ont aussi modifié leur équipe et cela reste un match de préparation de bon niveau. On va jouer notre jeu pour préparer le championnat mais on essayera de le gagner. Ce sera un bon test pour se situer et essayer quelque chose tactiquement"