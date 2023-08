Tennis: Les jumelles George se sont affrontées au TC Gooselies

La semaine dernière, tous les juge-arbitres de tournois ont pesté sur la météo mais certains plus que d’autres. Contrairement à Nicolas Trentin du Bjorn’s Club et Michel Kogels à Jamioulx, Christopher Van Rillaer n’avait pas la chance de disposer à domicile de courts couverts pour son tournoi au RTC Gosselies. Son boulot a donc été principalement de dispatcher les rencontres dans des clubs qui en possédaient. La pluie n’a pas découragé la motivation des bénévoles et des organisateurs qui auront tout mis en œuvre pour que ce tournoi soit une nouvelle belle réussite.