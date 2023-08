Tennis: la fête en partie gâchée au Bjorn's Club de Farciennes à cause du mauvais temps

Malgré les trois courts couverts dont dispose son Bjorn’s Club, Nicolas Trentin ne cache pas que cela a été la galère pour mener à bien son tournoi. "La météo a rendu ma tâche très compliquée. Depuis que j’officie comme juge-arbitre, cela a été ma pire semaine ! J’ai passé plus de temps à essayer d’entretenir et refaire les terrains que sur la chaise ! Nous avions eu 293 inscriptions et donc il y avait un nombre de matchs considérables à programmer. Je n’ai eu d’autre choix que de contacter d’autres clubs: le Montagnard, l’Orée du Bois, le Bois du Prince, Lausprelle et Thuin. Et l’ambiance n’était pas la même que d’habitude, les joueurs restant moins longtemps au club."