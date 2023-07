Tennis: les Jameloviens renversent la vapeur et remportent les doubles et le titre de champion

Cela a bien mal débuté puisqu’ils étaient menés 3-1 après les simples: victoire en trois manches de Jean-Étienne Bailleux, défaites en deux manches de Arnaud Simon, Thomas Broisson et Maxime Pestiaux. Les Jameloviens ont ensuite renversé la rencontre en gagnant les deux doubles: Jean-Étienne et Bertrand Scaillet d’un côté, Thomas à Maxime de l’autre. Et chaque fois au super tie-break ! Ils ont empoché les deux points de bonus en double et sont donc champions ! Une nouvelle fois au bout du suspense, donc.

Ils ont quelques jours pour savourer leur titre puis devront déjà préparer leur match de 1/8e de finale inter-régions qui est programmé le 26 août ! Ils devraient y affronter le Sportec, un club de Geel. Les dames 7 sont quant à elles déjà en quarts: elles joueront le 2 septembre contre le vainqueur du match Géronsart-Odrimont.

Il y avait une autre rencontre samedi: la demi-finale en 35-3 entre le TC Gerpinnes et le Smashing Nivellois. Un duel que les Gerpinnois ont facilement remporté, gagnant trois simples (Ludovic Minette, Fabien Lambert et Alessandro Kossianov, défaite d’Arnaud Depelsenaire) et les deux doubles (avec comme joueurs alignés Fabien Lambert et Guido Di Domenico sur le premier court, Jean-Luc Neumans et Laurent Milioni sur le deuxième).

En finale, les Gerpinnois joueront Enghien dans la perspective de rapporter eux aussi à leur club un deuxième titre après celui conquis par les 55-3. Ce sera d’ailleurs la toute dernière rencontre des interclubs hennuyers 2023.