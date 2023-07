En déplacement du côté de Zonnebeke, les ouailles de Grégory Vandenbulcke auront montré deux visages au cours de cette partie. Fortement dominés au cours du premier acte, les Jaunes peuvent remercier leur dernier rempart, sans qui la messe aurait été dite dès la mi-temps. "Nous aurions pu être menés de deux ou trois buts, acquiesce le T1 des visiteurs. Trop mous, toujours deuxièmes au ballon, incapables de mettre du rythme lors de nos phases de possession. Notre première mi-temps n’était vraiment pas bonne." Le coach profite alors de la pause pour modifier sa tactique en faisant entrer Gaziano. "Changement payant puisque nous avons pris le second thème en main. Malheureusement, nous n’avions pas assez de présence devant le but pour inquiéter le portier local." Et c’est finalement dans les derniers instants que Moen voit la qualification lui filer entre les doigts. "Nous perdons le ballon à 80 m de nos buts et les locaux se sont reconvertis très rapidement, avant que Goossens n’envoie une superbe frappe des 20 m. La défaite est assez logique au vu de la physionomie de la rencontre. J’ai apprécié le comportement de ma défense, mais le chantier reste important au niveau de l’attaque… Nous avons ainsi du pain sur la planche !"