Coupe de Belgique: Luingne B a vendu chèrement sa peau face à Isières

Isières a eu chaud dimanche sur son terrain face à un Luingne B très accrocheur. "Ouf ! Ça passe aux penaltys. Ça m’aurait embêté de me prendre les pieds dans le tapis contre une P3 même si Luingne avait vraiment une bonne équipe avec beaucoup de jeunesse et de vivacité. " Le coach Johan Devos était soulagé du dénouement parce que ses joueurs se sont cassé les dents sur une équipe visiteuse bien organisée pour couper tous les angles en première période et qui réussit même à prendre l’avantage sur une remise de la tête mal calibrée de Bronier profitant à Lavens lequel s’en va battre sans rémission Duhamel à la 28e. Denis, seul au second poteau, loupe l’occasion unique d’égaliser avant la pause en plaçant à côté de la cage luingnoise.

Les pensionnaires de P3 ont tenu la dragée haute à leurs opposants jusqu’au repos. La suite a été plus difficile ! "On a exercé un pressing plus haut au retour des vestiaires et notre adversaire n’a plus eu voix au chapitre", nous précisait l’entraîneur de la Jeunesse.

Le gardien a arrêté ce qu’il fallait jusqu’à la 64e minute et un bon ballon en profondeur récupéré par Dendauw pour signert l’égalisation. Nzolele se heurte par deux fois au gardien des Cleugnottes Vandervelden qui maintient ses couleurs dans la partie.

"On a évité le piège"

Plus rien se sera alors marqué jusqu’à la cruelle loterie des penaltys. Isières inscrira tous les siens alors qu’un seul raté côté luingnois permettra à la Jeunesse de recevoir Flénu dimanche prochain (NDLR: un opposant contre qui les troupes de Johan se sont lourdement inclinées en match amical la semaine passée). "Pour notre seconde mi-temps, on mérite de l’emporter. Ce genre de match est toujours piège surtout que Luingne était plus en avance que nous dans sa préparation", terminait le coach local.