Coupe de Belgique: Anvaing surprend joliment Molenbaix

Sous un ciel gris et pluvieux digne d’un mois de novembre, la seule éclairicie décisive de la rencontre opposant Anvaing à Molenbaix est venue des pieds d’un remplaçant local, Hustache délivrant ses couleurs à l’approche des arrêts de jeu. Isolé suite à une balle passe en profondeur et lucide au moment de son duel face à Fernez, l’offensif anvinois expédiait le petit Poucet vers le deuxième tour de la Coupe de Belgique. Au grand dam des visiteurs ! "On ne sait pas gagner en n’étant pas pleinement concentré et suffisamment appliqué", pestait-on du côté de Molenbaix au coup de sifflet final de M. Meurisse qui aura tenu bon malgré une douleur survenue au mollet.

Pourtant, Molenbaix a eu les occasions pendant le match afin de le faire basculer en sa faveur. En première période, Duchatelet plaçait hors du cadre. Même sort pour le lob de De Coninck ! Cherifi chauffait les gants d’Amaury Bruyneel qui s’y prenait à deux fois. La tête du même Cherifi était repoussée devant la ligne. Et De Coninck n’appuyait pas assez son plat du pied pour tromper la vigilance du portier local. Dans l’autre sens, c’est un autre Bruyneel qui se mettait en évidence, la reprise d’Arnaud obligeant Fernez à s’envoler.

"Un seul entraînement dans les jambes…"

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de ce dernier prenaient le jeu à leur compte et Plume expédiait une frappe sur la barre alors qu’une tête de Duchatelet était dégagée à même la ligne de but. Chacun se disait alors que la P1 molenbaisienne allait prendre le dessus sur la P2 anvinoise. Il n’en était rien puisque celle-ci haussait le ton en fin de partie. Rigaux, Hustache et Vandermeersch se créaient chacun une belle possibilité. Sans succès ! Le deuxième cité du trio ne s’en laissait pas compter et, à quatre minutes de la fin, donnait l’avantage à ses troupes. De façon définitive et avec soulagement ! "Suis-je le héros du match ? Parce que je suis le seul buteur, on dira oui ! Mais, en réalité, c’est le travail de toute une équipe, disait Axel Hustache au retour au vestiaire. Je n’ai qu’un seul entraînement dans les jambes. J’étais déjà surpris d’être repris. Je ne savais pas si j’allais jouer une seule minute. Mais finalement, je monte pour la dernière demi-heure et je suis décisif, c’est juste formidable… Cette qualification, on est allé la chercher ensemble. Tout le groupe s’y est mis et pas seulement les onze titulaires. Je crois que c’est ce qui aura fait la différence par rapport à ce Molenbaix qui nous rend une division, qui a donc eu un peu plus la maîtrise dans le jeu et plus d’occasions aussi mais on s’est arraché, on a tout donné et on n’a nullement volé la victoire, racontait encore l’ex-Molenbaisien. Et le fait de gagner contre son ancienne équipe, ça procure encore plus de plaisir bien sûr !"