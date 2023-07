Charleroi prêt pour les championnats du monde

Depuis le 21 juillet dernier, Charleroi palpite au rythme de la Coupe d’Europe de hockey in-line. Ce dimanche, les dernières rencontres ont eu lieu. On retendra du week-end que les trois équipes belges n’ont pas réussi à arracher une nouvelle victoire mais ce n’est pas une catastrophe. "Nos joueurs et joueuses ont pu constater l’écart qui existe entre leur niveau et le hockey international, analyse Philippe Roncali, le responsable médias du tournoi. Nous allons lancer un programme de développement dès septembre. Nous allons créer un vivier de talents où les joueurs et joueuses de tout le pays pourront être intégrés dans les équipes nationales. Nous organiserons aussi des camps d’entraînement pour améliorer la physique, la tactique et la technique de ces jeunes talents. Nous pensons aussi à envoyer nos équipes dans différentes compétitions, des tournois, par exemple. Nous avons aussi lié des contacts lors de cette coupe d’Europe avec des pays comme l’Allemagne qui veut relancer un projet ambitieux pour le in-line. Nous espérons voir une belle progression pour les prochains championnats d’Europe qui auront lieu à Rome l’année prochaine et pour les championnats du monde qui suivront."