François Masson, le coureur d'à côté à Vergnies

Ce sont d'abord les enfants qui ont pu courir sur des distances appropriées à leur âge. Ils étaient 31 sur les trois distances et les plus véloces ont été Simon Leclercq et Lyne Verspeet (200m), Andrea Lefèvre et Engénie Martel (500m), Adelin Lejeune et Coline De Brabander (1100m).

C'est ensuite un peloton de 99 coureurs qui s'est élancé. Au préalable ceux-ci avaient dû cocher la case 5 km ou 11 km de leur bulletin de participation. Cinquante-trois d'entre eux en avaient suffissamment dans les jambes que pour tenter la grande distance. Le Froidchapellois François Masson l'a effectuée en 45 minutes. "Je suis parti sur un bon rythme, commenta-t-il. En deuxième position pendant 6 km à une distance de 100m du coureur de tête, j'ai pu recoller dans les portions techniques du parcours, le bois, la boue et les descentes. J'ai ensuite fait la différence dans deux belles côtes pour finalement gérerles deux derniers kilomètres sur bitume, tout en gardant un oeil derrière car il me semblait que ça revenait."

Traileur, adepte des ultras, François essaye chaque année d'être présent à la course de Vergnies. "C'est vraiment un des seuls joggings que je fais car c'est le village d'à côté, l'ambiance est top et j'y retrouve à chaque fois plein d'amis! Ce n'est pas ma première victoire mais elles sont assez rares! Je suis surtout abonné aux médailles en chocolat!"

La famille De Pestel bien représentée

A la bifurcation des deux distances, quarante-six coureurs ont suivi la flèche indiquant le parcours de 5 km. A ce moment-là Edouard Goethals semblait déjà émerger. Il a finalement devancé Julien Cresson, très présent sur les courses régionales en ce mois de juillet, d'une quinzaine de secondes. Chez les féminines, Hilda Poelaert, la favorite sur papier, a tenu son rang sur le 10 km alors que la famille De Pestel a classé deux des siennes sur le podium du 5 km: Sarah la gagnante, Coline la troisième avec entre les deux la grande spécialiste du canicross qu'est Christelle Meulepas.

11 km

HOMMES: 1. François Masson 45'00, 2. Ludovic Nordier 45'56, 3. Jonathan Nicolas 46'17.

FEMMES: 1. Hilda Poelaert 52'04, 2. Elodie Devuyst 52'44, 3. Anne Baud'Huin 56'02.

5 km

HOMMES: 1. Edouard Goethals 18'42, 2. Julien Cresson 19'04, 3. Corentin Gondry 19'22.

FEMMES: 1. Sarah De Pestel 23'34, 2. Christelle Meulepas 24'17, 3. Coline De Pestel 27'30.

Classements complets: www.challenge-guerit.be