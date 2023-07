Charleroi a vibré aux victoires belges

Il faudra, dans un premier temps, faire un bilan clair de la campagne qui se joue en ce moment.

Les U17 messieurs ont enregistré une nouvelle défaite ce vendredi. L’Irlande était visiblement mieux préparée à une compétition d’un tel niveau. Ce n’est pas un problème. La Belgique s’est lancée dans un programme à long terme. L’expérience acquise cette semaine sera bonne à prendre.

Le raisonnement est valable aussi pour les juniores. Les filles d’Imanol Carcamo Rodriguez ont pris une leçon de réalisme face à la Namibie: 15-0. Elles ont, ensuite, réalisé une rencontre plus consistante face à la Grande-Bretagne. Menées, elles ont recollé à 4-3 avant de céder au final: 5-3.

Alors, même si le succès boude encore les Belges, le potentiel est bien présent dans cette très jeune équipe qui doit encore apprendre à évoluer en pleine osmose.

Deux beaux succès

Chez les messieurs, la roue a tourné. Après trois défaites, ils ont été versés dans la coupe du Président, une compétition secondaire. Les adversaires sont donc plus modestes que lors de la compétition initiale et les Belges en ont profité pour sortir leur épingle du jeu. Ils ont remporté leurs deux rencontres de ce vendredi. La première face à la Pologne (3-1) et la deuxième face à la Suède (7-3). Les Belges ont trouvé leurs marques dans le tournoi. Ils espèrent enchaîner ce samedi face à la Slovaquie et ce dimanche contre l’Allemagne.

Les U17 joueront deux fois ce samedi: face à l’Irlande et la Slovaquie avant de terminer la semaine face à la Slovaquie pour la deuxième fois du week-end. Les juniores, elles, joueront contre la France samedi matin.