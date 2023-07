Charleroi, point de départ pour la Belgique

Ce sont les juniores qui ont ouvert le bal ce jeudi. Face à un ténor comme l’équipe de France, les jeunes belges n’ont pas pu résister. Elles se sont inclinées 0-8. Évidemment, ce revers fait mal mais on retiendra tout de même que ce mercredi, face à l’Italie, autre nation du Top européen, les Belges ont enregistré un joli 1-2. Il existe donc un réel potentiel pour cette équipe qui n’a été formée qu’en dernière minute pour disputer cette coupe d’Europe.

Et quand rien ne va… L’entraîneur de l’équipe, Imanol Carcamo Rodriguez, a reçu un palet dans l’œil lors du match face à la France. Il a été longuement soigné en bord de terrain sans pouvoir soutenir son équipe. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Il a été touché à l’arcade sourcilière et à la pommette. Le sang a coulé à flots mais sans gravité.

Les hommes, eux, ont subi la domination des Allemands: 8-1. "C’est vrai que notre début de compétition est compliqué, admet Édouard Dumonceau, membre de l’équipe nationale et des Wolves de Charleroi. Nous sommes tombés dans un groupe difficile. Dans l’équipe d’Allemagne, par exemple, il y avait un ancien joueur de NHL (NDLR: le meilleur championnat de hockey sur glace au monde). Et puis, notre préparation a été particulière. La sélection tardive ne nous a pas permis de beaucoup nous entraîner avant cette coupe d’Europe. Il y a un vrai potentiel dans ce groupe avec des jeunes qui poussent et des gars plus expérimentés mais nous devons hausser notre niveau pour avoir une chance au niveau international."

Trop amateurs

Les Belges vont prolonger leur expérience européenne en étant versés dans la coupe du président dès ce vendredi. "Nous allons rencontrer des adversaires plus abordables. Nous possédons une belle marge de progression mais nous ne sommes encore prêts pour rivaliser avec les meilleures nations du continent. Nous restons très amateurs en Belgique."

Les dirigeants de la fédération nationale en sont parfaitement conscients. Ils tentent de construire un projet ambitieux après une période difficile. Depuis quelques années, l’équipe nationale n’était plus une priorité pour les meilleurs joueurs du Pays et de leurs clubs. Il faut donc repartir de zéro et convaincre que la Belgique a une belle carte à jouer sur la scène européenne. Ce tournoi à domicile est donc une étape essentielle pour remobiliser joueurs, clubs et supporters.

En fin de journée, les U17 ont enregistré un cruel 9-0 face à la Grande-Bretagne. Là encore, le score n’a pas énormément d’importance. C’est l’expérience accumulée par des jeunes garçons qui devront constituer le futur de l’équipe sénior qui est intéressante. Charleroi et sa semaine européenne ne sont qu’une étape.

On notera que l’Espagne, l’Italie et la France continuent de dominer ce début de compétition et que, dès 9 h, ce vendredi de nouvelles rencontres de haut vol auront lieu à la Garenne et au complexe sportif de Charleroi.