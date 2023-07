Quatre défaites belges à Charleroi

"L’objectif, ne pouvait pas de remporter ce match, tranche Fabrice Bhöm, le directeur technique du tour et père d’une des gardiennes de ces juniores. Je suis positivement surpris du niveau affiché par notre équipe. L’Espagne joue un jeu qui lui permet de toujours proposer le surnombre devant le but adverse. Nous avons donc bien résisté. Avoir inscrit un but est déjà une réussite en soi."

Dans leur deuxième duel de la journée, les Belges ont fait mieux que se défendre face à l’Italie, une des grandes nations du hockey in-line mondial. Elles ne se sont inclinées que 2-1. "Nous voulons montrer que nous avons un bon niveau, explique Perrine Dumonceau, la citoyenne de Viller-Perwin, qui est déjà intégrée à l’équipe seniore avec laquelle elle a aussi montré son efficacité ces derniers jours. C e genre de rencontres va nous permettre de prendre de l’expérience et de grandir. Nous avons démontré que nous pouvons réaliser de belles choses. Après l’Italie, il y aura la Grande-Bretagne que nous espérons pouvoir battre."

Deux belles claques

Pour bien comprendre l’état d’esprit des juniores, il faut savoir que cette équipe vient à peine d’être construite. Elle n’a même pas pu jouir du camp d’entraînement mis sur pied pour les équipes masculines en mai dernier.

Les hommes et les U17 messieurs ne se sont pas montrés plus efficaces, au contraire. Les seniors ont pris une belle leçon de réalisme face à la Suisse: 13-2. Ce sera compliqué de redresser la barre ce jeudi face à la France, un des ténors de la discipline.

Les U17 belges ont également été pris une claque face à la Namibie: 2-12. Il faudra montrer un autre visage, ce jeudi, face à la Grande-Bretagne.

Au programme des Belges ce jeudi

Hommes

9 h 30: Belgique - France

15 h 40: Allemagne - Belgique

U17

19 h 40: Grande Bretagne – Belgique

Juniores

14 h 40: Belgique - France