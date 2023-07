Tennis: Avant son tournoi, Lucas Trentin reste invaincu

Il n’y avait qu’un seul tournoi de tennis dans la région la semaine dernière mais ce n’est pas pour autant que le club des Acacias a attiré plus de monde que d’habitude. "Nous avons eu 204 inscrits, ce qui est plus ou moins similaire à ce que nous avions lors des éditions précédentes, évoque le juge-arbitre Benoît Pirson. C’était déjà notre quatrième tournoi de l’année. Et le dernier aussi. Tout s’est admirablement bien passé, dans la bonne ambiance habituelle que l’on retrouve à chaque fois aux Acacias."