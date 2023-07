Charleroi encore au cœur de l’Europe ce mercredi

La Belgique sur le pont

Les plus grandes nations de la discipline seront un nouvelle fois présentes. On pense à l’Espagne, la France, l’Italie et la République Tchèque. En tout 25 équipes vont défendre les couleurs de 14 nations lors des cinq prochains jours avec comme invité particulier la Namibie, seule nation africaine à jouer au hockey in-line.

La Belgique espère briller aussi chez elle. Les messieurs ont rendez-vous avec une Suisse très compétitive à 19 h 45. Les filles de l’équipe nationale juniore défieront, à 10 h 15, une équipe d’Espagne qui fait figure d’ogre sur le Continent. Les U17, eux, tenteront de prendre le meilleur sur la Namibie, qui a prouvé ces derniers jours qu’elle développe un niveau plus qu’intéressant.

Le programme du jour

HOMMES

12 h 45 Espagne - Pologne

14 h 00 France - Allemagne

17 h 45 République Tchèque - Grande Bretagne

19 h 45 Suisse - Belgique

21 h 00 Italie - Slovaquie

JUNIORES

09 h 00 Namibie - Grande Bretagne

10 h 15 Espagne - Belgique

11 h 30 France - Italie

16 h 30 Espagne - Grande Bretagne

19 h 45 Namibie - France

21 h 00 Belgique - Italie

U17 MESSIEURS

09 h 00 République Tchèque - Irlande

10 h 15 Italie - France

11 h 30 Grande Bretagne - Namibie

15 h 15 Finlande - Irlande

16 h 30 Slovaquie - France

17 h 45 Belgique - Namibie