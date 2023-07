Des spécialistes au palmarés du 3e bike and run de merbes-le-Château

Les duos ont couru et roulé une distance de 12 km au sein des villages de Labuissière et de Fontaine-Valmont. "Cette épreuve était organisée dans le but de proposer aux sportifs locaux un événement qui n’y est, à mes yeux, pas suffisamment développé, raconte l’organisateur Jean-Philippe Goffin. La course à pied couplée au vélo regroupe en effet de belles compétences sportives et peut jeter les bases du triathlon chez certaines personnes. Cela permet enfin de faire découvrir notre commune aux athlètes des environs. Les gagnants, Maximilien Ghislain et Julien Cresson, ont ainsi fait plus de 30 km pour prendre part à cette manifestation !"

Cette troisième édition a rassemblé une dizaine d’équipes. Déjà vainqueur l’an dernier (avec son compatriote Quentin Henniaux), Julien Cresson s’est donc à nouveau imposé, cette fois avec Maximilien Ghislain. Le Français et le Chimacien, qui ont déjà fait souvent équipe dans cette discipline (notamment au challenge de Cerfontaine) se sont imposés en 42'51 devant Jérôme Vandenberghe et Jonathan Lecharlier (43'56) et la paire mixte formée par Sébastien Navez et Aurore Smal (54'00). Il n’y avait eu qu’un seul équipage féminin au départ: Chloé Joie et Fanny Parmendier ont couvert la distance en 1h12.

À noter aussi la participation de deux garçons de 10 ans qui finissent l’épreuve en 1h27, Noé et Pol. "Tout s’est bien déroulé, dans de bonnes conditions météorologiques et le parcours qui était fort diversifié a été très apprécié par les participants. Notre seul regret est qu’il n’y ait pas eu plus d’équipes mais qu’à cela ne tienne, l’épreuve sera reconduite l’an prochain dans l’ambiance agréable qui la caractérise !"