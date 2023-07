Senzeilles: Em Charloteaux et Donadello; Dussart, Gobron et G. Charloteaux.

Fontaine a aligné son sixième homme mais, en face, les Namurois étaient bien trop déforcés, sans Jassogne et Eddy Charloteaux, sans parler du fait que Laurent Gobron est amoindri par une douleur au bras. Dans ces conditions, il n'y a pas de lutte. Porson a donné le ton au rectangle et les Cloutiers ont respecté au maximum les lignes, que ce soit à l'envoi ou à la frappe. A Senzeilles, Dussart est apparu trop isolé. Après 2-0, 2-2, 6-2 et 6-4, il a été évité au maximum et Fontaine s'est envolé vers un plantureux succès qui lui permet de consolider sa position.

Clermont 13 - Warnant 5

Avec un moral requinqué, après la victoire à Vodelée, Clermont, qui alignait son équipe-type, prenait les Mosans à la gorge, et filait à 2-0. Les Jaunes qui devaient composer sans Robain Etienne, relevaient la tête pour égaliser. Les visiteurs accumulaient alors les erreurs tant au rechas que sur le tamis. Ils laissaient filer des jeux de 15-40. Tout bénéfice pour les Verts qui s'appuyaient sur Xavier Lawarée, impérial du fond, et sur Clément Lawarée, performant en devanture pour filer au repos sans autre concession: 7-2.

Warnant reprenait avec Lecocq au petit et Droussin au fond. Les Mosans revenaient à 8-4 et sur deux livrées fautives de Clément Lawarée, caressaient le point à 9-5. Rodrigue se retirait pour son fils Kenzo. Clermont plus régulier, s'empressait de clôturer.