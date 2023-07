Les Belges ont redressé la barre ce week-end

Autre point de satisfaction, le public a répondu présent. "Vendredi, la fan zone a bien fonctionné. Nous avons accueilli près de 1000 personnes en dehors, évidemment, des joueurs présents pour la compétition."

Vers le Top 5

Sur le plan sportif aussi, les premières impressions ont été bonnes. Le niveau général de la compétition est très élevé. Les Belges après une première journée de compétition difficile ont pu relever la tête. L’équipe nationale féminine après les deux défaites initiales face à l’Italie et la France, s’est imposée face à l’Irlande sur un score sans appel: 12-0. "C’est vrai que face à l’Italie et la France, cela a été plus compliqué. Mais il faut se rendre compte de la qualité des adversaires. Il y a peu nous aurions pris une dizaine de buts face aux Italiennes, nous n’en prenons que quatre. Face à la France, qui collectionne les titres, nous perdons 12-1 mais nous parvenons tout de même à inscrire un but. C’est même Périnne Dumonceau, qui est de la région de Charleroi, qui a trouvé la faille. Nous savons qu’il reste du travail mais nous pouvons amener cette équipe à intégrer le Top 5 européen." Les Belges se sont inclinées face à la Namibie en quarts de finale. Dans les rencontres de classements, elles se sont encore inclinées face à la Finlande 8-1. Ce lundi, à 11 h 45, elles retrouveront l’Irlande pour déterminer qui sera septième ou huitième du tournoi.

En construction

Chez les juniors (compétition pour les moins de 19 ans), la Belgique doit aussi progresser. Après deux défaites à l’Italie (10-0) et l’Espagne (5-0), vendredi, les juniors se sont imposés face à l’Allemagne à l’issue d’un match épique: 1-0. De quoi espérer un week-end avec plus d’ambitions. Les Belges se sont cependant inclinés à deux reprises face à la Grande Bretagne (0-2) et face à la République Tchèque (2-9) avant de s’imposer une nouvelle fois face à l’Allemagne (1-4). "Cette équipe des U19 est celle qui doit amener l’équipe des séniors à passer un cap, plaide Thierry Leenders. Les résultats ne sont pas le plus important immédiatement. L’équipe est en construction. Nous entamons un travail sur cinq ou six saisons. Les joueurs ont besoin de s’aguerrir. Cette compétition, chez nous, doit apporter de l’expérience avant tout." La Belgique affrontera la Suisse, ce lundi à 10 h 30, pour boucler la compétition.

En dehors des rencontres des Belges, d’autres matches de haut vol auront lieu. Le programme complet est disponible sur le site de la fédération européenne de skate: http ://wse.in-line.hockey/

À partir de mercredi, les messieurs, les juniores et les U17 messieurs, prendront le relais pour de nouvelles émotions fortes. De quoi, aussi, faire de Charleroi la capitale du hockey in-line belge ! "Avec le club des Wolves et les Chap’s de Beaumont qui s’entraînent déjà à Jumet, tout est réuni pour que Charleroi soit la ville du in-line. Il manque encore de salles chez nous mais il y a un vrai potentiel dans la région."