La Belgique a souffert pour son entrée dans son tournoi

Et le début de la compétition a été compliqué pour les Belges. Les dames ont subi deux défaites, hier. La première face à l’Italie (4-0) et la deuxième s’est approchée d’un claque: 12-1 contre la France.

Les juniors n’ont pas pu faire mieux dans leurs deux duels de la journée face à L’Italie et l’Espagne. Ils se sont pris 15 buts sans parvenir à en inscrire un seul. Alors, évidemment, on peut retenir les chiffres bruts. On peut aussi considérer que cette coupe d’Europe constitue une expérience pour nos équipes qui pourront progresser dans les années à venir.

Outre les déboires des équipes belges, on retiendra la forte impression laissée par les Françaises qui ont inscrit 33 buts lors de leurs deux rencontres de ce vendredi. Les Espagnoles dans la poule A ont également survolé leurs deux duels en plantant 24 buts.

Chez les juniors, les Français ont également pris la tête de leur poule mais ont dû aller à la prolongation pour s’imposer face à la Namibie, invitée particulière de cette coupe d’Europe. Dans l’autre poule, c’est la République tchèque qui est en tête.

Les résultats

FEMMES

Namibie - Espagne 1-9

Finlande - Grande Bretagne 4-7

Irlande - France 0-21

Italie - Belgique 4-0

Espagne - Grande Bretagne 15-0

Finlande - Namibie 5-9

France - Belgique 12-1

JUNIORS

Suisse - Namibie 3-7

France - Grande Bretagne 7-1

Espagne - Allemagne 14-0

Italie - Belgique 10-0

Rep. Tchèque - Finlande 4-3

Namibie - France 5-6

Suisse - Grande Bretagne 3-8

Allemagne - Italie 1-12

Espagne - Belgique 5-0