Comme indiqué par le président Bernard Annet, le matricule 156 continue à se structurer solidement. Bernard Bolly (47 ans) qui a pu tabler sur son expérience au sein de l’Excelsior Virton, rejoindra l’UR Namur en tant que manager. Journaliste de formation, il a commenté des matchs de D1 A et D1 B durant 18 ans et travaille au Ministère de la Défense où il gère le projet Sport Haut Niveau. Une belle carte de visite qu’il mettra au service des Merles dorénavant.

Arquet remporte la Supercoupe

D’entrée de jeu, Arquet montre sa supériorité et ouvre le score via Jonckers à la 5. Les Vedrinois dominent toute la première période et scorent à trois autres reprises par Mathieu, Martin et Jonckers. Arquet gère après la pause mais Rigot trouve la faille à la 52e.

"Mon équipe n’était pas prête physiquement pour un tel match", admet Rudy Anciaux, l’entraîneur de Spy. "Nous avons fait le job en première mi-temps, se réjouit Denis Sulejman, coach d’Arquet. Après, nous avons géré pour éviter les blessures."G.B.

Ladrière confirmé à Grand-Reng

L’arrivée de Christophe Ladrière à Grand-Reng (4H Hainaut) en provenance de Solre-sur-Sambre est officielle. Le Guinéen Soua Keleba et le Camerounais Rawling Fosso débarquent aussi dans l’effectif de Claude Simon, tout comme Charles Dereme (libre).