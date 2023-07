De patients Montagnards

Dimanche, une semaine après avoir gagné à Jumet, les jumelles George du RTC Gosselies ont récidivé en dames 7. Charline et Valentine confirment ainsi tous leurs progrès. Les Jumétois Lucas Siciliano et Charlotte Degeyter se sont imposés au super tie-break, en mixte 5, contre les Kalypsiens Anne Vandevorst et Vincent Paulis. La finale du mixte 6 a été plus facilement remportée par les Mont-sur-Marchiennois Philippe Querriau et Julie Coulon contre Fabienne Scholeling, de Mont-sur-Marchienne également, et Vincent Authier du Domaine. Enfin, les Thudiniens Chantal Étienne et Dominique Michaux se sont défaits des Farciennois Anaëlle et Pascal Verbaert en mixte 7.

Deux finales avaient été déplacées au lundi. Sylvain Roland et Rudy Leduc du Bertransart ont battu à l’arrache Mike Manco et Noa Bazin, du Bjorn’s Club, en messieurs 4. Le tournoi s’est terminé en aopthéose avec la victoire des Montagnards Aurélien Mineo et Joffrey Milaire, contre les Princes Rémy Lemaire et Julien Bruno, en messieurs 6.

Résultats

DOUBLE MESSIEURS 3 – Demi-finales: Van Vooren/Abe b. Ocula/Bernardi 6/2 6/3, Iassogna/Iassogna b. Debeque/Filée 6/4 6/2. Finale: Van Vooren/Abe b. Iassogna/Iassogna 6/3 6/2.

DOUBLE MESSIEURS 4 – Demi-finales: Manco/Bazin b. Vanopdenbosch/Barros 6/1 6/1, Roland/Leduc b. Alhan/Poulain 2/6 6/4 7/6. Finale: Roland/Leduc b. Manco/Bazin 3/6 6/2 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 5 – Demi-finales: Pirson/Pirson b. Dascotte/Laurent 7/6 7/5, Pirson/Lambert b. Lavis/Mahieu 3/6 6/1 7/6. Finale: Pirson/Pirson b. Pirson/Lambert 6/2 7/5.

DOUBLE MESSIEURS 6 – Demi-finales: Mineo/Milaire b. Bianco/Tedaldi 6/3 6/2, Lemaire/Bruno b. Ceschin/Ceschin 6/1 6/2. Finale: Mineo/Milaire b. Lemaire/Bruno 6/1 6/2.

DOUBLE MESSIEURS 7 – Demi-finales: Degeyter/Degeyter b. Briffaut/Abdou 6/4 6/2, Calvagna/Sottiau b. Bianco/Verbaert 6/2 6/1. Finale: Calvagna/Sottiau b. Degeyter/Degeyter 7/5 6/3.

DOUBLE DAMES 2 – Finale: Coulon/Brogniet b. Delprat/Barbier 3/6 6/3 7/6.

DOUBLE DAMES 3 – Finale: Chavepeyer/De Smet b. Debroux/Hacardiaux 6/1 6/4.

DOUBLE DAMES 5 – Demi-finales: Malevé/Depasse b. Bruers/Vreurick 6/2 6/3, Coulon/Bartolini bye. Finale: Coulon/Bartolini b. Malevé/Depasse 6/0 6/0.

DOUBLE DAMES 6 – Finale: Renier/Noel b. Alestra/Teirlijnck 7/5 6/4.

DOUBLE DAMES 7 – Demi-finales: George/George b. Alestra/Patinet 6/2 6/2, Mastrogiovanni/Eleftheriou b. Malorgio/Salengros 6/3 6/2. Finale: George/George b. Mastrogiovanni/Eleftheriou 6/1 6/2.

DOUBLE MIXTE 3 – Demi-finales: Clarot/Pirson b. Schiettecatte/Alhan 6/4 6/3, Hendrick/Vreurick b. Delprat/Lorena 6/1 6/4. Finale: Hendrick/Vreurick b. Clarot/Pirson 6/3 6/3.

DOUBLE MIXTE 4 – Finale: Bruers/Burniaux b. Chabeau/Peraux 3/6 6/1 7/5.

DOUBLE MIXTE 5 – Demi-finales: Siciliano/Degeyter b. Malorgio/Bertrand 6/3 7/6, Vandevorst/Paulis b. Marin/Verdonck 6/3 6/1. Finale: Siciliano/Degeyter b. Vandevorst/Paulis 4/6 6/0 7/6.

DOUBLE MIXTE 6 – Demi-finales: Querriau/Coulon b. Verbaert/Gaudy 6/0 6/0, Schoeling/Authier b. Léger/Verbaert 6/1 6/2. Finale: Querriau/Coulon b. Schoeling/Authier 6/2 6/2.

DOUBLE MIXTE 7 – Demi-finales: Étienne/Michaux b. Godaux/Luijten 6/2 6/3, Verbaert/Verbaert b. Duwez/Chapeaux 6/0 6/4. Finale: Étienne/Michaux b. Verbaert/Verbaert 6/2 2/6 7/6.