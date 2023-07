Baasrode deux fois au programme d’Acoz

Samedi, on joue en Nationale 3, ce qui permettra au duel à distance entre Fontaine (32 points) et Mont-Gauthier (idem, mais avec une lutte de plus) de se poursuivre. Les Namurois sont attendus chez le quatrième, Saint-Marc. Les "Cloutiers" en profiteront-ils pour accentuer leur avance ? Notons, au passage, que le fils d’Alain Dumont (et beau-fils de Ridiaux), Nicolas, rejoindra Acoz la saison prochaine, en tant que 6e homme.