David Wyngaert a donné le ton

Et comme à chaque édition les joueurs du club se sont mis en évidence. David Wyngaert (B0) a été le premier d’entre eux à être titré: il battu en finale des messieurs 2 le B-15 du RTC de Thuin Justin Pasture en trois manches assez décousues. Premier tournoi de l’année et premier titre au terme d’un parcours remarquable puisqu’il a franchi deux tours en pré-qualifications et un tour en qualifications (contre le B-2/6 Vincent Hawotte). Dans le tableau final il a écarté le B-4/6 Jimmy-Lou Museux, le B-15 Clément Ledoux, le B-4/6 Adrien Lorent et donc Justin Pasture, son deuxième B-15. Avec ses rencontres interclubs, Wyngaert est tout simplement invaincu cette année !

En messieurs 3 également on retrouve un "Prince" vainqueur. Hadrien Radelet (B + 4/6) a joué sa demi-finale et sa finale dimanche. Il les a gagnées quasiment sur le même score. Pour lui aussi il s’agit d’un premier titre cette année.

Thomas Depasse (C15.2) a également joué deux matchs coup sur coup. Il a passé beaucoup de temps sur le court mais il les a gagnés tous les deux pour s’adjuger le tableau des 35-4.

Deux finales proposaient une affiche 100% Bois du Prince. En 35-2 d'abord: Ronny Gilles (B-2/6) y a battu Geoffroy Debelle (B-2/6). Ce tournoi a permis à Ronny de faire pencher positivement sa balance victoires/défaites. En 45-2 ensuite: Christophe Dufrane (C15) a fait une belle perf en sortant vainqueur d’un duel acharné contre Olivier Maret (B + 2/6).

Défaite par contre en finale pour Grégoire Larsille (C30.4) en messieurs 6 (voir cadrée), Pierre Motte (C30.5) en 35-6, Christian Degay (C15.3) en 45-3 et Thibaut Grégoire (C30.2) en 45-4.

Deux finales pour deux Princesses

Relevons aussi chez les messieurs le beau tournoi du Jumétois Thierry Deglume (C30.6), finaliste en 45-5 (battu par le C30.5 montagnard Christophe Vandamme) et vainqueur en 55-4, ainsi que les titres des Farciennois Rémy Squilbin (C30.1) en 35-5 et Alain Pirsoul (C15.2) en 55-2. Une ultime perf à signaler chez les hommes: le Thudinien Michaël Lepère (C15) a surpris le Montagnard Jonathan Fiorelli (B + 4/6) en 35-3.

Chez les filles, des joueuses locales ont joué deux finales. Si Juliette Jacquart (C15) les a malheureusement perdues toutes les deux (dames 2 et 3), Marie Peeters (C30.3) en a gagné une (25-3) et a perdu l’autre (dames 4 contre la C30.2 jumétoise Camille Vanhée).

Steffi Fensie (C15.4, Lausprelle) en 25-2, Anne Scauflaire (C30, Kalypso) en 35-3 et Annick Hancisse (C30.4, Gilly) en 35-4 sont aussi reparties avec le prix de la gagnante.