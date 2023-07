Charleroi va accueillir l’Europe du hockey in-line - Une vitrine pour un sport peu médiatisé

"Avec Thierry Leenders, nous nous étions rendus à Valadolid pour les championnats d’Europe l’année dernière, se rappelle Philippe Roncalli, responsable de la communication du tournoi. On s’est dit que nous étions capables d’organiser un tel événement. Mais nous devions convaincre la fédération européenne de nous faire confiance. Nous y sommes parvenus en proposant de regrouper les différentes catégories et aussi de proposer un all-in: inscription, hôtel, transferts vers le site du tournoi et nourriture. Et nous avons été choisis." Il faut savoir que, contrairement à des disciplines plus médiatisées, les joueurs des équipes nationales présentes paient leur participation aux compétitions. Ce ne sont pas leur fédération qui les subsidie.

Du hockey mais pas que…

Après des mois de travail pour s’assurer que ces dix jours de tournoi seront inoubliables, les dirigeants belges sont impatients d’entamer la compétition à laquelle cinq équipes belges, dont deux féminine, participeront. Évidemment plusieurs éléments des clubs de Charleroi, Beaumont et de Braine-l’Alleud porteront les couleurs nationales. "Le niveau sera exceptionnel, pointe Thierry Leenders. La république tchèque, championne du monde, sera présente. L’Espagne, la France, l’Italie et la Slovaquie (et ses joueurs de hockey sur glace) sont également habitués des grandes compétitions. Il y aura un invité particulier. La Namibie, seul pays où l’on joue au hockey in-line en Afrique, présentera trois équipes. Et ce ne sera pas des clients faciles. Les filles U17 sont championnes du monde en titre."

Il y aura donc du spectacle lors de cette dernière semaine de juillet au Parc des Sports. Il y en aura aussi en dehors de la salle. "La rue d’accès aux terrains va être privatisée, ajoute Philippe Roncalli. Ce qui va nous permettre de créer une fan zone qui accueillera un bar, des food trucks et un espace de détente." Lundi 24 juillet deux DJ’s de la région se produiront en soirée. Pour clore la compétition, le groupe de rock 120 BPM sera chargé de mettre l’ambiance. Le premier match est programmé vendredi à 9 h. Les tickets sont vendus sur place. Il en coûtera 12 € par jour dont 10 € en carte boisson.

Ces championnats d’Europe seront exceptionnels. Tout le Continent aura les yeux fixés sur Charleroi. Mais ces dix jours de compétition seront aussi une belle occasion de faire découvrir aux amateurs de sport de toute la Belgique un sport peu médiatisé. Le hockey in-line, cousin du hockey sur glace, est un sport spectaculaire qui gagne à être connu. Il recrute d’ailleurs de nouveaux adeptes au fil des années. "Deux nouveaux clubs vont être créés en Flandres pour la saison prochaine, se réjouit Thierry Leenders, le président de la fédération belge. Un à Hasselt et un autre à Torhout. Ce serait possible en Wallonie aussi mais il faudrait pour cela disposer de salles adéquates. Pour les rollers, il faut un revêtement dur. Nous plaidons auprès des autorités politiques pour l’installation d’une surface compatible avec notre discipline et d’autres sports bien entendu. Parfois, un club a lancé un projet dans une salle mais des travaux réalisés changent la donne parce que le revêtement du sol ne convient plus. C’est dommage."

À Charleroi, les conditions de jeu seront optimales. Deux terrains ont été aménagés avec un sol dédié à la pratique du hockey in-line et des balustrades adéquates ont été placées. De quoi séduire les connaisseurs mais aussi ceux qui n’ont jamais assisté à une rencontre d’in-line et qui seraient curieux de découvrir une nouvelle discipline. De là à s’inscrire dans un club ou à le proposer à son enfant, il n’y a qu’un pas que les organisateurs de ce championnat d’Europe espèrent que certains franchiront.