Manuel Dupuis et la psychologie des "Zèbres"

Depuis six ans, Manuel Dupuis travaille au sein de l’école des jeunes du Sporting de Charleroi, en collaboration avec Alain Decuyper, qui laisse sa place à Damien Ovart. "Le but est d’intégrer les jeunes au noyau pro. Un projet de développement de talents s’est mis en place. L’un des objectifs est de développer les talents pour accéder à l’équipe première. La dimension psychologique est importante, le but est de veiller à l’équilibre du joueur, gérer la fatigue, le temps de récupération. Un exemple: les joueurs sont souvent sur leur téléphone, il faut leur faire prendre conscience que, s’ils veulent devenir pros, il faut accomplir une série de choses. Je les amène à choisir, à prendre conscience que les heures de sommeil sont très importantes pour une bonne condition mentale et physique. La confiance en soi est déterminante aussi, car les jeunes progressent en général vite. Puis, en U16, cela devient plus compliqué, car ils doivent accepter la concurrence, le fait de ne pas jouer et il faut rester confiant. Beaucoup se laissent abattre et il faut leur donner les techniques pour reprendre confiance et gérer cette pression. Les parents aussi ne comprennent pas toujours les choix et il faut apprendre aux jeunes à se canaliser, à ne pas s’énerver. Il y a donc plusieurs niveaux de travail pour gérer ce stress important."