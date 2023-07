Les "Magic Twins" de Gosselies émergent au super tie break

Les quatre premiers tableaux pour dames du tournoi de doubles de l’Excelsior Jumet se sont joués en un seul match: Iréna Schiettecatte et Clémentine Brunée, du Bjorn’s (dames 1), Manon Coulon et Blandine Delprat, du RTC Thuin (dames 3), Kelly Viera-Perez et Jennifer Van Hollebeke, du TC Fontainois (dames 4) ont ainsi pu ajouter une petite ligne à leur palmarès. Samedi également, les "Magic Twins" du RTC Gosselies, Valentine et Charline George, ont fait preuve d’une belle force mentale pour remporter leur finale des dames 7 au super tie break, contre les Jumétoise Hélène Huyberechts et Alexia Rozmus.