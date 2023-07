La météo a joué les trouble-fête à Gerpinnes

La journée de mercredi a aussi été perturbée. "Nous avons dû faire jouer des rencontres au Bertransart, à Mont-sur-Marchienne, à Thuin et aussi au Montagnard. Eux aussi nous ont bien aidés ! Merci à eux également tout comme à Georges Nolard et Nino Rossi qui m’ont bien soutenu durant ces onze jours !"

Avec 234 inscriptions l’an dernier, le club avait été victime de son succès. Du coup, pour cette édition, seules 180 inscriptions étaient acceptées et les tableaux avec au moins quatre joueurs ont été montés. "C’était idéal pour offrir un meilleur accueil et une programmation plus aisée, d’autant plus que nous avions aussi des rencontres interclubs à domicile sans oublier la météo changeante ! Nous avons pu constater une nouvelle fois que ce n’est jamais simple d’organiser un tournoi quand on n’a que des courts extérieurs mais nous avons fait en sorte que tout se passe bien et au vu des retours des joueurs et joueuses aux-mêmes, nous pouvons dire que nous avons réussi notre mission." Avant chaque match, des bénévoles de clubs arrosaient le court et passaient les lignes.

Quatre Gerpinnois étaient encore sur le pont dimanche. Le bilan: deux victoires et deux défaites. Sébastien Durant (B-2/6) a justifié son statut de favori dans les deux matchs qu’il a dû jouer. C’est son premier titre (il s’était arrêté en demie au Montagnard et à lausprelle). En demi-finale, Sébastien avait écarté un autre Gerpinnois, Ludovic Minette (B + 2/6), qui allait ensuite s’incliner en finale des 35-3 contre le Thudinien Olivier Langlet (B + 4/6).

Nouvelle victoire pour Michel Devroye

L’autre joueur du TC Gerpinnes vainqueur est l’inévitable Michel Devroye (C30.4) dans sa série des 55-4. C'est son 8e titre cette année. Il occupe le rang n°1 du classement du Critérium. Jean-François Labruyère (C30.1) avait deux matchs à jouer en 45-4 s'il voulait rejoindre Durant et Devroye dans le clan des vainqueurs: il a gagné le premier mais a perdu le second contre Thibaut Grégoire (C30.2, Bois du Prince).

Dans quatre des cinq finales des dames il y avait une Lausprelloise. Steffi Fensie (C15.3) a battu Lauryn Laroche (C15.4, TC Mont-sur-Marchienne) en dames 3 mais les trois autres ont perdu: Gwendoline De Meyere (C30.2) contre Marine Delvaux (C30.5, RCIT Loverval) en dames 4, Laure Deguelle (C30.6) en dames 5 et Catherine jauniaux (C15.4) en 35-2. À noter aussi la nouvelle belle démontsration de la Jamelovienne Jessica Jacqmain (C30.4) en 35-4 (trois jeux perdus en deux matchs).

Résultats

MESSIEURS 2 – Demi-finales: Adrien Gilot b. Steve Bruyère 6/3 6/3, Laurent Dessart b. Adrien Demangel 6/0 6/0. Finale: Dessart b. Gilot 6/2 6/1.

MESSIEURS 3 – Demi-finales: Nicolas Hennaux b. Mathieu Denoiseux 6/2 6/3, Tymour Unal b. Lilo Pona 6/3 3/6 6/0. Finale: Hennaux b. Unal 6/4 6/4.

MESSIEURS 4 – Demi-finales: Luca Lambert b. Lionel Hamels 7/6 6/4, Oscar Doumont b. Martin Van Vooren 6/1 6/2. Finale: Doumont b. Lambert 6/1 6/3.

MESSIEURS 5 – Demi-finales: Baptiste Scaffidi b. Adrien Adam 6/2 7/6, Andrea Mauro b. Robyn Calomme 6/5 6/2. Finale: Scaffidi b. Mauro 6/3 7/6.

MESSIEURS 6 – Demi-finales: Baptiste Delahaut b. Xavier Sorel 7/5 4/6 6/4, Anthony Blanche b. William Zuinen 6/4 6/4. Finale: Blanche b. Delahaut 6/4 6/4.

DAMES 3 – Demi-finales: Steffi Fensie b. Marine Debroux 7/5 6/2, Lauryn Laroche b. Catherine Jauniaux 6/4 6/2. Finale: Fensie b. Laroche 7/6 6/0.

DAMES 4 – Demi-finales: Gwendoline De Meyere b. Delphine Gerard 7/6 6/2, Marine Delvaux b. Sybille Brusselmans 6/2 6/0. Finale: Delvaux b. De Meyere 6/4 6/1.

DAMES 5 – Demi-finales: Laure Deguelle b. Louna Alestra 67 6/3 7/5, Melissa Brigano b. Amélie Otto 6/0 6/1. Finale: Brigano b. Deguelle 6/3 6/1.

MESSIEURS 35-2 - Demi-finales: Sébastien Durant b. Ludovic Minette 6/2 7/5, Pierre Hanne b. Julien Lion 6/4 7/6. Finale: Durant b. Hanne 3/6 6/1 6/0.

MESSIEURS 35-3 - Demi-finales: Olivier Langlet b. Mauro Romani 6/4 6/3, Ludovic Minette b. Ayhan Akin 6/2 6/2. Finale: Langlet b. Minette 6/1 6/2.

MESSIEURS 35-5 - Demi-finales: Rémy Squilbin b. Michaël Vijverman 6/0 6/2, Daniel Tran-Huu b. Jean-François Martin 3/6 6/2 7/6. Finale: Squilbin b. Tran-Huu 6/2 6/2.

MESSIEURS 45-3 - Demi-finales: Steve Verdelli b. Guido Di Domenico 3/6 6/3 6/1, Jonathan Lambert b. Michel Pirson 6/4 6/3. Finale: Lambert b. Verdelli 6/2 6/3.

MESSIEURS 45-4 - Demi-finales: Jean-François Labruyère b. Christophe Cogniaux 6/2 6/1, Thibaut Grégoire b. David Verschoren 7/5 0/6 6/4. Finale: Grégoire b. Labruyère 6/4 6/3.

MESSIEURS 55-2 - Demi-finales: David Marbaix b. Alain Roso 6/3 7/5, Philippe Tresnie b. Nino Rossi 6/4 6/2. Finale: Marbaix b. Tresnie 6/1 6/2.

MESSIEURS 55-4 - Demi-finales: Michel Devroye b. Mario Di Marino 6/3 6/3, Philippe Hachat b. Georges Nolard 6/2 3/6 6/3. Finale: Devroye b. Hachat 6/2 6/1.

DAMES 35-2 - Demi-finales: Catherine Jauniaux b. Pascale Berte 6/4 6/4, Nathalie Simon b. Steffi Fensie 6/1 6/1. Finale: Simon b. Jauniaux 6/1 6/2.

DAMES 35-4 - Demi-finales: Jessica Jacqmain b. Despina Eleftheriou 6/1 6/1, Patricia Patinet b. Virginie Dessart 6/3 6/4. Finale: Jacqmain b. Patinet 6/1 6/0.