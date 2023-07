C’était la fête des voisins au Tie Break Thudinien

Quelques voisins du RTC de Thuin avaient fait le court déplacement jusqu’à la rue du Laid Pas. Justin Pasture (B-15), qui avait participé aux qualifications de l’Astrid Bowl sans pouvoir s’en extirper, a remporté le tableau le plus important, celui des messieurs 2. Dispensé des qualifs, il a effacé le B-4/6 Maximilien Roland (Bois du Prince), puis les B-2/6 Noa Bazin (Bjorn’s Club) et Julien Brison (Chapelle), pour s’offrir un deuxième titre après celui des championnats du Hainaut et, par la même occasion, se rapprocher un peu plus près encore de la place de numéro 1 au Critérium de la catégorie !

Deux joueuses du club de Yannis Demeroutis figurent aussi au palmarès: la dame 3 Brigitte Capron (C15.3) et la dame 25-3 Laura Josse (C30.2). Deux Fontainois se sont aussi imposés: Guillaume Crom (C30.3) en 35-5 et Gianfranco Augello (C30.4) en 35-6. Victoires aussi pour Maxence Toussaint (C15.2, Bois du Prince) en messieurs 4, Christophe Mousin (C30.1, Froidchapelle) en 45-4, Julie Tholet (C30.4, Bjorn’s) en dames 5 et Perrine Daubresse (B + 4/6, Jamioulx) en 25-1. Rayon local, Jean-Marie Gobert (C30.5) a gagné deux matchs en 55-4, mais a ensuite perdu en finale.

De ce tournoi, on retiendra aussi le retour d’un certain Eddy Lebrun, qui a joué dans plusieurs clubs de la région (Beaumont, Fleurus, Montagnard, Gerpinnes, Thuin) et est afilié désormais à Watermael-Boitsfort. Il a fait un retour gagnant. Pour son premier tournoi, il a gagné la série des 35-3 en battant au tie-break du dernier set Ludovic De Roo (C15, Jumet).

Résultats

MESSIEURS 2 – Demi-finales: Justin Pasture b. Noa Bazin 6/1 7/5, Julien Brison b. Raphael Hermange 5-0 ab. Finale: Pasture b. Brison 6/3 6/2.

MESSIEURS 3 – Demi-finales: Martin Van Vooren b. Eddy Lebrun 6/3 7/6, Markos Petropoulos b. Sacha Pianet 4/6 6/2 7/5. Finale: Van Vooren b. Petropoulos 7/5 7/5.

MESSIEURS 4 – Demi-finales: Florent Malak b. Florian Mairesse 6/3 6/0, Maxence Toussaint b. Sébastien Flute 6/3 6/2. Finale: Toussaint b. Malak 6/2 6/1.

MESSIEURS 5 – Demi-finales: Hamza Iraki b. Édouard Fauchet 6/0 6/2, Sacha Lahousse b. Régis Denblyden 6/2 6/4. Finale: Iraki b. Lahousse wo.

MESSIEURS 6 – Demi-finales: François Palumbo b. Tom Boulanger wo, Hamza Iraki b. Sébastien Bricmont wo. Finale: Iraki b. Palumbo 6/0 6/0.

DAMES 2 – Demi-finales: Estelle Daubechies b. Perrine Daubresse 6/4 6/1, Chloé Cools bye. Finale: Daubechies b. Cools 7/6 6/3.

DAMES 3 – Demi-finales: Naomy Marthoz b. Justine Dellis 6/4 7/5, Brigitte Capron b. Clara Stiemans 6/3 6/1. Finale: Capron b. Marthoz 6/3 1/6 6/4.

DAMES 5 – Demi-finales: Julie Tholet b. Estelle Vandemergel 6/1 6/0, Aurélie Roland b. Chloé Feuillaux 2/6 6/4 6/1. Finale: Tholet b. Roland 6/2 6/3.

MESSIEURS 35-3 - Demi-finales: Ludovic De Roo b. Michaël Lepère 6/4 3/6 7/5, Eddy Lebrun bye. Finale: Lebrun b. De Roo 6/3 1/6 7/6.

MESSIEURS 35-5 - Demi-finales: Guillaume Crom b. Christophe Mousin 6/3 6/2, Claudio Tollis b. Daniel Tran-Huu 6/4 6/3. Finale: Crom b. Tollis 6/2 6/2.

MESSIEURS 35-6 - Demi-finales: Gilles Colliche b. Dominique Michaux 6/2 5/7 7/5, Augello b. Ventura 1/6 6/3 6/2. Finale: Augello b. Colliche 1/6 6/1 7/6.

MESSIEURS 45-4 - Demi-finales: Christophe Mousin b. Michaël Van Laer 7/5 6/2, Christophe Renard b. Stéphane Bertinchamps 6/4 6/3. Finale: Mousin b. Renard wo.

MESSIEURS 45-5 - Finale: Guy Piérard b. Frédéric Fortunato wo.

MESSIEURS 55-4 - Demi-finales: Yves Filée b. Guy Piérard 6/2 6/4, Jean-Marie Gobert b. Thierry Lacrosse 6/4 3/6 6/0. Finale: Filée b. Gobert 6/4 6/4.

MESSIEURS 65-3 - Finale: Robert Bossiroy b. Pierre Moncousin 7/5 6/2.

DAMES 25-1 - Finale: Perrine Daubresse b. Nora Tillieu 6/1 6/4.

DAMES 25-3 - Demi-finales: Juliette Léger b. Catherine Leroy 6/4 6/4, Laura Josse b. Louise Teirlijnck 6/4 7/6. Finale: Josse b. Léger 1/6 6/2 6/0.