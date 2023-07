Balle pelote: Kerksken, le tenant de la coupe, a assuré

Kastel encaissait durement le coup et ne pouvait rien face au leader de N2, Sirault. Poussé par son foncier ibère, Kruithof (4 outres), ce dernier n’abandonna que deux jeux à son adversaire, à 2-0, sur un rechas hors-cadre de Botquin à 40-40, et à 4-1 (outre de Van Hove).

La finale du jour a été animée. Botquin déflorait la marque via un blanc (0-1). Le deuxième jeu, monté à 40 à 2, se terminait par un rechas hors-cadre de Monnier. Dans le 3e jeu, Kerksken menait 40 blanc et plaçait Nantel, plutôt que Dochier, dans le carré d’envoi. Le jeu revenait à 40-40 et Brassart croquait (0-3) ! Piqué au vif, Benja Dochier enlevait un blanc et, à l’instar de Nantel, haussait le ton au rectangle. Un second blanc faisait 2-3, puis Dochier rechassait entre les bois à 40 partout. À 3-3, Kerksken était lancé et Sirault ne pouvait que constater son impuissance au fur et à mesure que les jeux défilaient.

Résultats: Kerksken – Kastel 7-1, Sirault – Kastel 7-2 et Kerksken – Sirault 7-3

Ce jeudi (à partir de 15 h): Isières – Ninove – Montroeul.