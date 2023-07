Tennis: sept Acaciens lèvent les mains

Le tournoi de double des Acacias a très bien avancé en semaine, de telle sorte que plusieurs verdicts étaient déjà tombés dès vendredi soir, avec les victoires des Jameloviens Arthur Queriat et Romain Ligot en messieurs 7, des Thudiniens Alexandre Delmotte et Nadège Depasse en mixte 5, ainsi que de Rémy Lemaire, du Bois du Prince, et Perrine Daubresse, de Jamioulx, en mixte 4.