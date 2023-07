La "manita" du Bois du Prince

Les messieurs 3 du TC Fontainois étaient aussi en finale, en déplacement à Chapelle. Mais il n’y a pas eu de fin heureuse. Julien Schouckens a gagné, mais Thibaut Massaux, Simon Vanopdenbosch et Nicolas Mathieu ont perdu. Les Fontainois ont perdu le premier double, malgré le renfort de Jérémy Caillaux, et ont gagné le deuxième via Simon et Nicolas.

Le club du Château Bivort sera, une nouvelle fois, représenté en finale dimanche prochain, via les messieurs 4, qui se sont défait des Mont-sur-Marchiennois ! Laurent Hartéon, Christian Blondeau, Ludovic Courbet, Guillaume Crom, Loris Di Costanzo, Pascal Pannekoeke, Sacha Schirosi et Mathieu Terroir ont mis fin au beau parcours de l’équipe de David Dave et Loïc Querriau. En finale, ils affronteront Tubize, qui a éliminé sur le fil les joueurs du Domaine de Solre-sur-Sambre avec un set d’avance. Une grosse déception pour l’équipe de Mathieu Ziraldo et Nathan Pitot, qui auront toutefois fièrement défendu les couleurs de leur club.

Les messieurs 5 bauletois peuvent aussi être tristes: grâce à Eddy Outelet, Kevin Broos et Valentin Prévot, ils menaient 1-3 à Nimy, mais ont perdu les deux doubles et sont donc éliminés. C’est aussi le cas des deux équipes du TC Montagnard en messieurs 6. Par contre, bonne nouvelle du côté de Jamioulx: les messieurs 7 joueront bien pour le titre dimanche prochain, grâce à leur victoire contre le TC Sonégien (4-2). C'est désormais Quiévrain qui attend Luc Guelton, Adrien de Villegas, Thomas Misson, Grégoire Vanheghe, Antoine Menalda et Alain Languillier.

Thuin bien représenté chez les dames

Le TC Gerpinnes avait deux équipes en demi-finales chez les 55 ans. Mais elles ont toutes deux été éliminées.

Chez les messieurs 35 ans, c’est la 5 série qui est la plus avancée. Le TC Montagnard s’est qualifié pour les demi-finales et jouera samedi prochain aux Cheminots Saint-Ghislain.

Chez les dames 25-1, il y avait aussi deux équipes d’un même club en demi-finales, en l’occurrence du RTC de Thuin: l’une est passée, l’autre pas. Les 25-2 du Kalypso et de Loverval se sont qualifiées pour le dernier carré. Les 25-4 de Jamioulx ont, quant à elles, été sorties en demi, tout comme les 45-3 du TC Montagnard. Enfin, après leur victoire au Kalypso (5-1), les 35-2 de Loverval rejoignent le carré final, tout comme les 35-3 du RTC de Thuin.