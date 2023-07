Des jeunes Jameloviens font parler d’eux

Le tournoi pour jeunes du Tennis Club de Jamioulx a recueilli cinquante-deux inscriptions et ce sont neuf tableaux qui ont pu être montés par le juge-arbitre Alan Lefèvre. C’est chez les garçons 11-2 qu'il y en avait le plus (13) et il s’est avéré nécessaire d’intégrer un tableau de qualifications, duquel s’est extirpé Émilien Roquet-Gravy. Il a encore gagné trois matchs pour retrouver, en finale, un autre jeune espoir du club, Jules Queriat. Ce dernier s’est imposé, gagnant son premier titre à son… premier tournoi.