Balle pelote: important déplacement pour Acoz

Au repos forcé le week-end dernier, Acoz s’est aligné, ce mercredi, au championnat des Flandres. Si le tournoi a démarré par la qualification attendue de Thieulain, les surprises ont ensuite abondé. Il est vrai que les organisateurs avaient joué avec le feu, en plaçant le même jour (mardi), Kerksken et Maubeuge. En finale de jour, les "Nordistes" ont émergé de haute lutte face aux régionaux de l’étape. Le lendemain, les Gerpinnois se sont également mis en évidence en prenant la mesure d’Isières, non sans difficulté, puis en confirmant de manière beaucoup plus nette face à Baasrode (7-2) ! Une dernière surprise, jeudi, a vu Wieze, autre team de D1, se faire damer le pion par Hamme Zogge. Ce samedi, à Herdersem, lors de la journée finale, les "Coquis" auront fort à faire pour disputer la grande finale. Ils seront en effet opposés à Thieulain.