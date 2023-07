Onze Mont-sur-Marchiennois en finale

Cette année, ce sont pas moins de 254 inscriptions qui ont afflué sur son ordinateur. "Cela représente 237 joueurs. Je suis soulagée que tout se soit très bien passé, car ce n’était pas évident, avec un tel nombre. Pour ce tournoi-ci, nous avions 60 adultes en plus ! La différence essentielle avec l’an dernier est que nous avons décidé de dissocier ce tournoi avec celui des jeunes, qui a eu lieu en mai, tout simplement en raison du changement du calendrier des congés scolaires. Si ce n’est une petite dizaine de matchs, quasiment tout s’est joué sur nos courts. Et l’ambiance était présente. Bien sûr, il y a eu, comme toujours, quelques petits soucis de disponibilité, mais ceux-ci se sont très vite réglés. Ce qui est aussi réjouissant, c’est de voir que nous avons accueilli beaucoup de joueurs et joueuses venus de clubs assez éloignés."

Le TC MsM était très bien représenté en début et fin de tournoi. Onze Mont-sur-Marchiennois étaient en finale ! quatre d’entre eux se sont affrontés: Cédric Dutron (C15.2) a battu Xavier Peeters (C15.2) en 45-3, Xavier Piérard (C30.1) s’est joué d’Alain Broze (C30.1) en 45-4. La 5e série des 45 ans est aussi revenue à un joueur du club: Cédric Dupont (C30.6). Deux Mont-sur-Marchiennoises sont allées au bout: Elisa Broze (C15.1) en dames 6 et Julie Coulon (C30.5) en 25-4. Ont été battus en finale: Cédric Di Pietro (C30.1) en 35-5, Alain Piette (C15.2) en 55-2, Isabelle Rase (C30.2) en dames 4 et Fabienne Bartolini (C15.3) en 25-2.

Ludovic Rifflart fait son come-back

Avec ses 33 inscriptions, le Bois du Prince était le club régional le mieux représenté. On retrouvait (au moins) un de ses membres dans huit des dix-neuf finales ! Quelques-uns l’ont emporté: Adrien Lorent (B-4/6) en messieurs 2, Sacha Cowez (C15.5) en messieurs 4, dans une finale 100% Montigny-le-Tilleul contre Jean-Pascal Herr (C15.3), Maxence Toussaint (C15.2) en 35-4, Jean-François Martin (C30.1) en 35-5 et Pauline Petitjean (C30.2) en dames 4.

A noter, aussi, le retour remarqué de Ludovic Rifflart (C15, Astrid), qui s’était fait très discret sur les courts ces dernières années. L’ex-pongiste n’a rien perdu de sa superbe: victoire en 45-2 et défaite en finale en messieurs 3. Deux Jameloviens repartent aussi avec le titre sous le bras: Aurélien Batardy (C30.6) en 35-6 et Marie-Sophie Goethals (C15) en dames 25-2.

Résultats

MESSIEURS 2 – Demi-finales: Adrien Lorent b. Christophe Bauthier 6/4 6/7 6/4, Adrien Demangel b. Noa Bazin 6/1 4/6 6/2. Finale: Lorent b. Demangel 6/4 6/4.

MESSIEURS 3 – Demi-finales: Rony Vigneron b. Antoine Derbaudrenghien 6/3 6/3, Ludovic Rifflart b. Christophe Roland 7/5 6/2. Finale: Vigneron b. Rifflart 6/1 6/0.

MESSIEURS 4 – Demi-finales: Sacha Cowez b. Christophe Roland 2/6 6/4 6/2, Jean-Pascal Herr b. Stéphane Spitaleri 6/2 6/1. Finale: Cowez b. Herr 6/0 1/6 6/1.

MESSIEURS 5 – Demi-finales: Maxime Walravens b. Xavier Pierard 6/1 6/0, Hamza Iraki b. Valentin Peetermans 6/1 4/6 6/3. Finale: Iraki b. Walravens 6/1 7/5.

MESSIEURS 6 – Demi-finales: Germain France b. Alessandro Kossianov 6/3 6/3, Hamza Iraki b. Tom Stassin 6/1 6/1. Finale: Iraki b. France 6/2 6/3.

DAMES 2 – Demi-finales: Leandra Magro b. Elisa Broze 6/3 6/4, Ela Troch b. Maylis Roland 6/2 6/7 6/1. Finale: Troch b. Magro 6/1 6/4.

DAMES 3 – Demi-finales: Elisa Broze b. Ema Gherdaoui 6/4 6/4, Alessia Boulogne b. Lora Albert 7/5 6/3. Finale: Broze b. Boulogne 6/2 6/1.

DAMES 4 – Demi-finales: Isabelle Rase b. Florence Debelle 6/4 0-1 ab., Pauline Petitjean b. Jessica Lucchese 6/0 6/0. Finale: Petitjean b. Rase 6/1 6/2.

DAMES 5 – Demi-finales: Camille Hislaire b. Dorine Collart 6/2 6/2, Marie-Lina Cenerino b. Emmeline Dambremont 6/1 6/1. Finale: Hislaire b. Cenerino 6/1 6/1.

MESSIEURS 35-4 - Demi-finales: Steve Mahieu b. Antony Coeckelbergs 6/2 6/1, Maxence Toussaint b. Damien Demangel 6/4 6/3. Finale: Toussaint b. Mahieu 6/0 6/4.

MESSIEURS 35-5 - Demi-finales: Cédric Di Pietro b. Stéphane Bertinchamps 4/6 7/5 6/1, Jean-François Martin b. Nicolas Fievez 6/0 6/2. Finale: Martin b. Di Pietro 6/0 6/4.

MESSIEURS 35-6 - Demi-finales: Aurélien Batardy b. Michel Dewille 6/3 6/4, Grégoire Vanheghe b. Thomas Collet 6/0 6/0. Finale: Batardy b. Vanheghe 6/2 7/5.

MESSIEURS 45-2 - Demi-finales: Damien Petitjean b. David Paternoster 6/1 6/1, Ludovic Rifflart b. Jonathan Fiorelli 4/6 6/2 6/2. Finale: Rifflart b. Petitjean 6/3 6/3.

MESSIEURS 45-3 - Demi-finales: Xavier Peeters b. Emmanuel Seny 6/3 6/0, Cédric Dutron b. Éric Demonte 6/1 7/5. Finale: Dutron b. Peeters 4/6 6/2 6/1.

MESSIEURS 45-4 - Demi-finales: Alain Broze b. Pierre Gailly 6/2 6/1, Xavier Pierard b. Christophe Renard 6/1 6/4. Finale: Pierard b. Broze 7/5 6/1.

MESSIEURS 45-5 - Demi-finales: Cédric Dupont b. Walter Bauduin 7/5 7/5, Cédric Navez b. Éric Vandendoren 6/2 2-1 ab. Finale: Navez b. Dupont 6/2 7/5.

MESSIEURS 55-2 - Demi-finales: Alain Pirsoul b. Daniel Colin 6/1 6/1, Alain Piette b. Daniel Marion 6/2 6/2. Finale: Pirsoul b. Piette 6/1 6/0.

DAMES 25-2 - Demi-finales: Marie-Sophie Goethals b. Brigitte Capron 6/0 6/0, Fabienne Bartolin b. Marine Jacquet 6/1 6/3. Finale: Goethals b. Bartolini 6/4 3/6 6/1.

DAMES 25-4 - Demi-finales: Julie Coulon b. Emeline Dambremont 6/0 6/0, Muriel Adrianesen b. Charlotte Racot 6/1 7/6. Finale: Coulon b. Adriaensen 6/2 7/6.