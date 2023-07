Sophie Drofiak et Valérie Leroy ont la niaque

C’est toujours avec la même passion et la même motivation que Sophie Drofiak et Valérie Leroy ont pris part aux deux premières manches du challenge EcoSwimRun. Cette discipline, qui allie course à pied et natation, est en pleine expansion, comme le démontre le nombre de duos inscrits. Et que ce soit à Butgenbach le jour de la Pentecôte, le 29 mai, ou encore ce samedi, à La Gileppe, les girls du Black & Bike Racing Team ont terminé premier duo féminin sur la distance de 19 km (plus ou moins 15 à pied, 4 en natation), avec respectivement une 4e et une 6e place au scratch. "Nous espérons faire aussi bien au Lac de Robertville pour la clôture du challenge, le 26 août, bien que nous ne sachions pas encore si nous allons nous aligner sur le 18 ou sur le 33 km, qui fait office de championnat de Belgique."