Arthur Cawet en plein boom à Chimay

Le parcours était urbain, en une ou deux boucles. La grande particularité étant que les coureurs traversent les bâtiments de l’établissement. "Ce projet a, une nouvelle fois, été porté par les professeurs d’éducation physique, avec le concours de quelques élèves."

Agé de seulement 15 ans, Arthur Cawet a fait très fort, parvenant à devancer Julien Cresson, pourtant en grande forme ces dernières semaines, pour s’imposer sur la courte distance. "La partie qui m’avantageait était celle dans la ville basse et je savais que, si je voulais devancer Julien, il fallait que je sois devant lui et encore frais à ce moment-là, raconte-t-il. J’ai commencé à me détacher à la fin de la boucle de 1500 m, mais j’ai surtout pris de l’avance dans les côtes et les descentes."

C’est sa deuxième victoire de l’année, après celle obtenue au jogging organisé au profit de la fondation Pauline Albinos en avril, déjà à Chimay et déjà sur le court. Il s’était aussi classé deuxième d’une autre Corrida, à Lompret. "Je ne cours sérieusement que depuis quelques mois. Je fais des courses selon mes envies, mais je m’entraîne une fois par semaine sur la piste de Chimay, avec Éric Hardy. Ce vendredi, j’ai bien suivi les allures que nous avions travaillées ensemble et j’ai parfaitement géré ma course."

S’il est scolarisé au sein du collège saint-Joseph, le papa d’Arthur est un ancien élève de l’ARC.

Première pour Baïolet

Éric Hardy, véritable référence de la course à pied dans la botte du Hainaut, a terminé 8e et premier V3 de la longue distance, remportée, sans surprise, par Nicolas Baïolet. Nico a ainsi obtenu sa 3e victoire en autant de week-ends ! Et il ajoute, par la même occasion, une course qui manquait à son impressionnant palmarès. Il a devancé deux autres Chimaciens, qui ont, eux aussi, eu de bons résultats par le passé: Maximilien Ghislain et Martin Van Lerberghe.

Chez les dames, ce sont des habituées de la plus haute marche du podium qui se sont imposées: Coralie Naveau et Sarah De Pestel.

Les podiums

10 km: hommes: 1. Nicolas Baïolet 36'13, 2. Maximilien Ghislain 37'34, 3. Martin Van Lerberghe 38'19 ; femmes: 1. Coralie Naveau 47'26, 2. Gaud Bouwens 48'50, 3. Angèle Foulon 50'02.

5 km: hommes: 1. Arthur Cawet 17'17, 2. Julien Cresson 17'45, 3. Samuel Brouzakis 18'08 ; femmes: 1. Sarah De Pestel 21'21, 2. Chloé Recloux 22'02, 3. Mélusine Lambinet 22'32.

Classements: www.challenge-guerit.be