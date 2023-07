Tennis: quatre champions et un Petit Chelem

C’est un exploit rare, qu’a accompli le Bois du Prince: le club du Montigny-le-Tilleul a réussi une sorte de "Petit Chelem" en remportant les trois séries des 45 ans ! Après les 45-1 et les 45-2, ce sont les 45-3 qui sont sacrés champions du Hainaut, au terme d’une belle bataille aux Cheminots Saint-Ghislain. Ils étaient menés 3-1 après les simples: victoire pour Christian Degay, défaites pour Silvio Santarossa, Frédéric Ruidant et Michel Gilles. Les Princes n’avaient donc pas le choix: il fallait remporter les deux doubles. Le capitaine Michaël Hrunanski a pu bénéficier du très large vivier de vétérans, que compte le club puisqu’il a changé les quatre joueurs ! Il s’est associé à Jurgen Dewijn et a aligné Laurent Deltenre et Oliver Therasse. Résultat: deux victoires faciles en deux manches et une nouvelle fête, de retour au club.