Le 3 contre 3 carolo surfe sur la vague du succès

Du haut niveau

Pour ne citer qu’eux, des joueurs comme Maxime Depuydt (Belgian Lions 3X3), qui a participé à la Coupe du Monde à Anvers en 2022, Anthony Lambot (BNXT League – Limburg United), Florentin Hucorne (MVP et vainqueur de la Coupe AWBB 3X3 2022) ou encore Pierrick Van Den Brule (MVP et vainqueur de la Coupe AWBB 3X3 2021) étaient présents ! Le spectacle était garanti, devant un public nombreux dans les gradins.

Lancé en Wallonie en 2021, le Crelan 3X3 Masters – une organisation de l’AWBB, Sportizon et Basketbal Vlaanderen – fait de plus en plus d’adeptes chaque été ! Cinq étapes sont organisées en Wallonie et à Bruxelles ce mois de juillet. Après Charleroi, on passera par Andenne (8/07), Bruxelles (9/07), Verviers (15/07) et Braine-l’Alleud (23/07).

Au vu du succès rencontré par cette première étape à Charleroi, et en sachant que l’étape d’Andenne affiche également complet (il reste une place en U23 messieurs), l’organisation conseille aux équipes de s’y inscrire rapidement !

L’organisateur Sélim Ben Aissia, responsable du 3X3 à l’AWBB, était heureux de la réussite de l’événement. "Que ce soit au niveau du Crelan 3X3 Masters, des Girls Got Game/Boys Can Play, de la Coupe AWBB 3X3 ou même du nombre d’événements organisés par des tiers (hors AWBB), tous les chiffres liés au 3X3 en Wallonie et à Bruxelles sont en hausse ! L’étape de Charleroi avait déjà rencontré pas mal de succès les années précédentes, mais cette fois, on a dépassé toutes les attentes. Malheureusement, avec la météo, nous ne sommes pas à Rive Gauche, où cela aurait attiré encore plus de personnes."

Plus dynamique

"L’idée est d’amener le basket dans des lieux extérieurs inédits et vers les gens. Mais tout se passe bien aussi ici, en salle. Les gens sont souriants et tout se passe à merveille. Le but est de faire connaître un sport très spectaculaire, plus rapide et avec moins de contraintes administratives. Les règles sont plus dynamiques et favorisent le jeu. On joue dix minutes avec un seul panier, entre équipes de 4 joueurs, donc avec un réserviste et sans coach. Cette discipline olympique rencontre un vif succès. C’est une promotion pour le basket dans son ensemble."

En Flandre, le Crelan 3X3 Masters s’arrêtera, après Courtrai ce dimanche, à Leuven (16/07), à Beringen (22/07) et à Anvers (29/07). La Finale nationale aura lieu à Anvers aussi, le dimanche 30/07.