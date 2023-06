Bon coup à jouer pour Fontaine ?

Au repos forcé ce week-end, Acoz assistera en spectateur attentif à cette 13e journée. Les résultats de ses concurrents directs pour éviter les play-down seront forcément attendus avec intérêt. A priori, Ogy, attendu à Kerksken, devrait conserver sa lanterne rouge. Par contre, le suspense entoure beaucoup plus l’affrontement entre l’irrégulier Isières et l’avant-dernier, Galmaarden. L’actuel neuvième, Wieze, accueille pour sa part Mont-Gauthier. Là aussi, la régularité discutable des Namurois alimente le doute. Chez les Gerpinnois, on espère de tout cœur que la bande à Thomas Piérard sortira le grand jeu ou, dans le pire des cas, qu’elle n’abandonnera que le troisième point. Acoz reculerait d’un rang mais avec une lutte de moins. Enfin, Tourpes, pour l’heure à égalité de points avec les Orangés, se déplace à Maubeuge. Là aussi, les Coquis espèrent que les Nordistes ne laisseront rien au hasard.