Set & Sun au Kalypso de Gosselies

Les fortes pluies ont considérablement perturbé la journée de jeudi, contraignant le juge-arbitre Jean-Marc Collet à délocaliser des rencontres dans des clubs voisins et amis. Sven Castellani et Arnaud Krumpmann ont fait le nécessaire pour remettre les courts en état afin que l’ensemble des rencontres du week-end puisent se dérouler au club.

Le tableau messieurs 1 a lui seul a attiré 33 joueurs avec pour certains d’eux la nécessité de passer deux tours de pré-qualifications puis encore un tour de qualification pour atteindre le tableau final dans lequel on retrouvait quatre B-15.4 classés entre la 107e place et la 128e place au ranking belge.

Samy Tourmous (B-15.1, 305e) et Alexandre Gossiaux (B-15.1, 280e) du Bjorn’s Club étaient les seuls joueurs affiliés à un club de la région de Charleroi dans ce tableau final mais ils n’ont pu franchir le premier tour. Jordan Paquot (B-15.2, 201e), qui a brièvement évolué au Kalypso et qui joue désormais à Chapelle, a sorti deux B-15.4 pour se qualifier pour la finale mais le troisième était de trop: il a été battu par Jordan Delvaux (126e), tête de série n° 3.

On attendait les Kalypsiens loin dans d’autres tableaux et ce fut le cas. Jérôme Couder (B-2/6) en 35-2, Nicolas Stas (B + 2/6) en 35-3, Ryszard Batorski (C30.1) en 55-3, Alain Schmitz (C30.5) en 55-4, Dounia Vanden Avont (C30.4) en dames 5, Catherine Imbert (C30) en 25-3, Nathalie Kwenbeke (C15.2) en 35-2, Sandra Servais (C30.6) en 35-4 et Annick Brissy (C30.5) en 45-3 ont gagné leur série.

Doublé pour la Lovervaloise Marine Delvaux

D’autres Kalypsiens ont été jusqu’en finale mais l’ont perdue: Tymour Unal (B + 2/6) en messieurs 3, Thibaut Debruxelles (C30.4) en messieurs 6 (battu par le C30.4 bauletois Valentin Prévot), Xavier André (C30.5) en 35-6 (perd contre le C30.4 fontainois Gianfranco Augello), Rudy Dubois (C15.2) en 45-3 (dominé par le C15.3 de Baulet Carmelo Garofalo), Alain Piette (C15.2) en 55-2, Eulalie Hemberg (C15.2) en dames 3, Pauline Blin (C30.5) en dames 25-4, Catherine Dumeunier (C30.1) en dames 35-3

À souligner le doublé réalisé par la Lovervaloise Marine Delvaux (C30.5) en dames 4 et 25-4. Elle est la seule de tous les participants à avoir gagné deux tableaux.