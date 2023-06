Les Déesses de Jamioulx au septième ciel

Victoire par contre, et donc titre de champions, pour une autre équipe régionale de jeunes: les garçons 17-3 du Domaine (Guillaume Dubrocq, Thomas Charniaux, Anatole Bredun) n’ont pas laissé le moindre point (ni même le moindre set) au TC Vénerie.

Déjà détenteur de trois titres (messieurs 5, 45-1 et 45-2), le Bois du Prince peut envisager rajouter une petite ligne en plus puisque les messieurs 45-3 se sont qualifiés pour la finale au détriment de la Volée. Olivier Therasse, Christa Degay, Emmanuel Seny, Fabrice Heneffe, Laurent Deltenre et Geert Dewijn (qui ont joué cette demi-finale) tenteront désormais de battre les Cheminots Saint-Ghislain pour signer un triplé chez les 45 ans qui ne serait pas banal !

Le club de Montigny-le-Tileul est décidément à la fête dans ces interclubs puisque les messieurs 65-3 se sont qualifiés pour les demi-finales tout comme ceux du TC Gerpinnes.

On soulignera aussi les qualifications des dames 35-3 des Acacias, de Loverval, de Tuin et du Villé TC pour les quarts de finale.

Un deuxième titre chez les jeunes pour le Kalypso ?

Chez les jeunes, les garçons 15-3 du Kalypso tenteront de ramener un deuxième titre au club gosselien. Tom Baudson, Mattéo Pulcinelli et Lohan Gabelica se déplaceront à Havré samedi prochain.

Dans les compétitions à quatre joueurs, les messieurs 2 du Bois du Prince se sont qualifiés pour les demi-finales, au contraire des Jumétois. En division 3, après l’élimination des Beaumontois, il ne reste plus que les Fontainois dans le dernier carré. Le club du Château Bivort sera aussi représenté en division 4, en quarts de finale avec le Domaine, Jumet et Mont-sur-Marchienne. Les messieurs 5 de Baulet, les messieurs 6 du Domaine et deux équipes du Montagnard, les messieurs 7 de Jamioulx et de Froidchapelle sont aussi en quarts de finale.