Bouffée d’oxygène pour Tourpes

Par contre, cela a chauffé en bas de tableau. La palme revient évidemment à Galmaarden, qui est parvenu à piéger Baasrode. Les Termondois composaient certes sans Roger (blessé à l’épaule), dont l’absence s’est fait fortement ressentir au derrière. Les visiteurs ont cependant commis l’erreur de ne pas le laisser au repos. Du coup, le garçon a dû monter au jeu lorsque Daubechies a reçu une balle dans le bas-ventre. Le verdict est en tout cas mérité. Galmaarden a en effet respecté au maximum les lignes et remisé avec une belle régularité dans le trapèze.

La victoire remportée contre Isières par Ogy constitue également une belle opération. La lanterne rouge profite du off-day de l’adversaire, patent en début de partie en ce qui concerne la livrée. Les Lessinois ont toutefois joué suffisamment juste que pour rapidement tuer le suspense.

Enfin, Tourpes réalise la bonne opération du jour en s’isolant à la septième place. Les joueurs de Wieze et Acoz sentent désormais le souffle de Galmaarden dans leur dos. Et Ogy a prouvé qu’il n’a pas dit non plus son dernier mot. Autrement dit, la lutte pour éviter les play-down risque bien d’être stressante au possible dans les semaines à venir.