Pont-à-Celles visera au minimum le tour final

L’ancien défenseur des Zèbres se félicitait des transferts ciblés, venant renforcer chaque ligne, en vue d’apporter ce petit plus qui manquait la saison dernière. Mais il tempérait déjà les esprits, avant d’ouvrir le bal de la P1: "La donne a changé par rapport à la saison dernière, nous nous étions donnés deux ans pour retrouver un groupe compétitif mais le staff a travaillé plus vite que prévu. Du coup, il a fallu changer d’objectif. Nous revoyons nos prétentions à la hausse et c’est tant mieux. Mon noyau est renforcé en gardant la même ossature, avec ceux qui croyaient au projet et au renouveau du club. On a vu qu’il nous manquait quelque chose, malgré la présence quasi complète de Vanhorick la saison dernière. Hélas, Francart s’est blessé déstabilisant notre arrière-garde, alors nous avons ciblé nos besoins pour essayer d’être intrinsèquement plus fort. Je ne cache pas l’objectif d’aller au tour final et voire plus haut mais cela ne sera pas simple. Nous ne sommes pas les seuls renforcés. Tertre sera l’épouvantail de la série, Gosselies s’est renforcé aussi et ce ne sont pas les seuls. Il y aura du costaud pour boxer dans la catégorie du haut de tableau." L’entraîneur sera aidé dans sa tâche par Thierry Baume, son fidèle T2. Le coup d’envoi de la saison est fixé le 20 août, avec un troisième tour de coupe la semaine qui précède.

Confiance aux jeunes

Après l’exode lors de la descente de D3 en P1, le club a fait confiance aux jeunes, sous l’égide de Dany Johnson. Ils sont désormais devant leurs responsabilités. Le club constate une belle évolution et conserve son label 2 étoiles à l’Acff. Les projets foisonnent au club comme la mise en place d’une agora pour mieux travailler le foot avec les petits et revoir l’éclairage des terrains. Le noyau de la P3 s’est également renforcé et le jeune T1 Mathieu Huyghebaert affiche beaucoup d’ambitions: "Cela serait un échec personnel de ne pas terminer au minimum dans le top 5. Avec mon T2 Maxim Brismez, on s’est rendu compte qu’il nous avait manqué un peu d’expérience la saison passée et nous nous sommes renforcés en conséquence. On a peu recruté mais intelligemment, des gars avec de la bouteille. Nicolas Huyghebaert et je ne le dis pas car c’est mon frère est un cadeau du ciel qui ne viendra pas faire de la figuration. Il va avaler des kilomètres de route pour venir s’entraîner et jouer avec nous et encadrer les jeunes. Je compte aussi sur Alex Baume pour planter 15 buts de plus que la saison dernière !"

Les Coalisés porteront un maillot flambant neuf frappé de leur nouveau sponsor la saison prochaine. De quoi les aider à atteindre leurs objectifs sportifs.