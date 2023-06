Adversaire direct pour le maintien

La claque de dimension encaissée par Acoz face à Mont-Gauthier est certes atténuée par le fait que ni Wieze, ni Tourpes n’en ont profité. Pour l’heure, ces trois-là occupent toujours la même position délicate. Les Coquis conservent la main à la faveur du nombre de succès remportés, supérieur à celui de leurs deux adversaires. Néanmoins, la nécessité d’une réaction apparaît d’autant plus urgente que les Orangés sont attendus ce dimanche à Tourpes. Ce déplacement sent le soufre, même si le battu ne devrait pas nécessairement se retrouver seul détenteur du dernier ticket de play-down. En effet, Wieze aura fort à faire pour éviter la déculottée lors de son déplacement à Kerksken. Il n’empêche qu’une nouvelle défaite augmenterait la pression sur épaules gerpinnoises, que l’on sent de plus en plus élevée, comme en attestent les regrettables débordements de la semaine passée. Ceux-ci n’ont pas été très graves mais uniquement parce que le camp namurois a su garder son calme.