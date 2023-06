Fernandez, si près du podium !

Clément Fernandez a toujours aimé l’épreuve du contre-la-montre. Chaque année, il vise un résultat sur le Championnat de Belgique de la discipline. Ce jeudi, il espérait un podium dans sa catégorie, celle des élites 2. Il ne lui a manqué qu’une seconde et demie pour y arriver, échouant à la quatrième place. Il a bouclé le parcours d’Herzele avec une moyenne de 44,97 kilomètres/heure alors que celui que le précède, Jari Verstraete, a roulé à… 45 kilomètres/heure de moyenne. "La différence est vraiment minime entre la quatrième et la troisième place, et je ne sais pas où j’ai perdu cette seconde et demie, regrette le coureur de Courcelles. Je pense avoir fait la course juste, un chrono assez propre, même si ce n’était pas évident avec cette pluie continue, sur un parcours technique, avec des petites routes sur lesquelles il y avait, parfois, à proximité des fermes, des coulées de boue. Le plus important était d’éviter la chute, car c’était assez dangereux. Il y en a d’ailleurs eu. Dans un virage, j’ai d’ailleurs perdu le contrôle de la roue arrière mais j’ai su me rétablir. Je suis donc déçu. Je sais que je n’avais plus de courses dans les jambes depuis un petit temps, car j’étais parti en Suisse. C’est peut-être ça qui m’a manqué, même si je pensais m’être bien préparé spécifiquement."